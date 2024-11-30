В Нижнем Тагиле установлены 3 новых светофорных объекта около школ и детских садов

Дорожники установили 3 светофорных объекта около учебных заведений Тагила

В Нижнем Тагиле продолжается работа по оборудованию пешеходных переходов, которые находятся около образовательных учреждений. За минувшую осень новые светофорные объекты появились на трех улицах.