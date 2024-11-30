В Нижнем Тагиле установлены 3 новых светофорных объекта около школ и детских садов

Posted 30 ноября, 08:04
Published 30 ноября, 08:04
Modified 30 ноября, 08:06
Updated 30 ноября, 08:06
Около школ, колледжей и детских садов Нижнего Тагила постепенно оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы. Осенью новые светофоры с желтым сигналом появились на трех улицах, сообщили в ЦОДД.
Были установлены и включены в работу светофоры Т7 (желтый мигающий сигнал) на нерегулируемых пешеходных переходах по адресам: по улице Пархоменко, 120 вблизи школы №58 — на новом пешеходном переходе, появившимся после ремонта улицы Пархоменко по проекту БКД; по улице Оплетина на пешеходном переходе между Высокогорским многопрофильным техникумом и детским садом №10; по улице Свердлова, 9 на переходе вблизи детских садов №90 и №185, — сообщает ЦОДД.
Еще три пешеходных переходах на Пархоменко и Ломоносова дорожники подсветили: «зебры» на данных участках теперь оборудованы особой световой проекцией.
Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за работы ледового городка на два месяца ограничат движение транспорта в центре города.