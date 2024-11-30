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Posted 30 ноября, 08:04

Published 30 ноября, 08:04

Modified 30 ноября, 08:06

Updated 30 ноября, 08:06

Дорожники установили 3 светофорных объекта около учебных заведений Тагила

В Нижнем Тагиле установлены 3 новых светофорных объекта около школ и детских садов

30 ноября 2024, 08:04
Фото: МБУ «Центр организации дорожного движения».

Дорожники установили 3 светофорных объекта около учебных заведений Тагила

В Нижнем Тагиле продолжается работа по оборудованию пешеходных переходов, которые находятся около образовательных учреждений. За минувшую осень новые светофорные объекты появились на трех улицах.

Около школ, колледжей и детских садов Нижнего Тагила постепенно оборудуют нерегулируемые пешеходные переходы. Осенью новые светофоры с желтым сигналом появились на трех улицах, сообщили в ЦОДД.

Были установлены и включены в работу светофоры Т7 (желтый мигающий сигнал) на нерегулируемых пешеходных переходах по адресам: по улице Пархоменко, 120 вблизи школы №58 — на новом пешеходном переходе, появившимся после ремонта улицы Пархоменко по проекту БКД; по улице Оплетина на пешеходном переходе между Высокогорским многопрофильным техникумом и детским садом №10; по улице Свердлова, 9 на переходе вблизи детских садов №90 и №185, — сообщает ЦОДД.

Еще три пешеходных переходах на Пархоменко и Ломоносова дорожники подсветили: «зебры» на данных участках теперь оборудованы особой световой проекцией.

Ранее стало известно, что в Нижнем Тагиле из-за работы ледового городка на два месяца ограничат движение транспорта в центре города.

Новый светофор появился на Вые в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Зебра#Светофоры#Дорожные работы#Образовательные учреждения#Екатеринбург#ЦОДД
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