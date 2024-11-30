В Первоуральске горел психоневрологический госпиталь «Снежинка»

Эвакуация пациентам не понадобилась — 27 человек смогли самостоятельно покинуть охваченное дымом и огнем помещение. Для тушения пожара привлекалось большое количество спецтехники — 9 машин. Также были задействованы 24 спасателя, которые справились с возгоранием за полчаса.