В Первоуральске горел психоневрологический госпиталь «Снежинка»

Posted 30 ноября, 05:34
Published 30 ноября, 05:34
Modified 30 ноября, 06:40
Updated 30 ноября, 06:40
Пламя охватило здание по улице Старателей на площади около 50 кв.м, сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС.
Эвакуация пациентам не понадобилась — 27 человек смогли самостоятельно покинуть охваченное дымом и огнем помещение. Для тушения пожара привлекалось большое количество спецтехники — 9 машин. Также были задействованы 24 спасателя, которые справились с возгоранием за полчаса.
Угарным газом отравился пациент, которым помогал другим людям выйти из здания. Ему оказали медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.
Ранее в Нижнем Тагиле пожар и взрыв произошел в строительной бытовке — пострадал и впоследствии скончался рабочий.