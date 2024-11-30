tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 05:34

Published 30 ноября, 05:34

Modified 30 ноября, 06:40

Updated 30 ноября, 06:40

Пожар вспыхнул в психоневрологическом госпитале «Снежинка» в Первоуральске

В Первоуральске горел психоневрологический госпиталь «Снежинка»

30 ноября 2024, 05:34
Фото: МЧС Свердловской области.

Пожар вспыхнул в психоневрологическом госпитале «Снежинка» в Первоуральске

Вечером в пятницу, 29 ноября, в Первоуральске возник пожар в психоневрологическом учреждении. Загорелись три палаты.

Пламя охватило здание по улице Старателей на площади около 50 кв.м, сообщает пресс-служба свердловского ГУ МЧС.

Фото: МЧС Свердловской области

Эвакуация пациентам не понадобилась — 27 человек смогли самостоятельно покинуть охваченное дымом и огнем помещение. Для тушения пожара привлекалось большое количество спецтехники — 9 машин. Также были задействованы 24 спасателя, которые справились с возгоранием за полчаса.

Угарным газом отравился пациент, которым помогал другим людям выйти из здания. Ему оказали медицинскую помощь, он в стабильном состоянии.

Ранее в Нижнем Тагиле пожар и взрыв произошел в строительной бытовке — пострадал и впоследствии скончался рабочий.

В Свердловской области в реабилитационном центре произошел пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Два автомобиля сгорели в Нижнем ТагилеВ Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМНа птицефабрике в Челябинске произошел пожар на площади 800 «квадратов»
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Первоуральск#Пожар#Интернат#Эвакуация#18+#Екатеринбург#МЧС
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика