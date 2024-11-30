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Posted 30 ноября, 08:36

Published 30 ноября, 08:36

Modified 30 ноября, 08:38

Updated 30 ноября, 08:38

Бастрыкин заинтересовался таджиком, заманившим к себе девочку в Екатеринбурге

В СК РФ взяли на контроль дело мигранта из Екатеринбурга, заманившего к себе ребенка

30 ноября 2024, 08:36
Фото: Изображение Midjourney.

Бастрыкин заинтересовался таджиком, заманившим к себе девочку в Екатеринбурге

Уголовное дело о противоправных действиях против малолетней в Екатеринбурге взял под личный контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Дело возбуждено в отношении 62-летнего уроженца Таджикистана, который в среду, 27 ноября, обманом заманил к себе в подсобное помещение ученицу третьего класса, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

Закрывшись с девочкой в комнате, мужчина посадил ее на колени, однако затем отпустил. При этом он дал ребенку деньги и шоколад.

В настоящее время подозреваемый задержан, идет проверка, о результатах которой местные следователи должны будут доложить в головное ведомство.

Ранее стало известно, что мигрант из Узбекистана изнасиловал 6-летнюю девочку в Екатеринбурге.

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