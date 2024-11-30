В СК РФ взяли на контроль дело мигранта из Екатеринбурга, заманившего к себе ребенка

Posted 30 ноября, 08:36
Published 30 ноября, 08:36
Modified 30 ноября, 08:38
Updated 30 ноября, 08:38
Дело возбуждено в отношении 62-летнего уроженца Таджикистана, который в среду, 27 ноября, обманом заманил к себе в подсобное помещение ученицу третьего класса, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Закрывшись с девочкой в комнате, мужчина посадил ее на колени, однако затем отпустил. При этом он дал ребенку деньги и шоколад.
В настоящее время подозреваемый задержан, идет проверка, о результатах которой местные следователи должны будут доложить в головное ведомство.
Ранее стало известно, что мигрант из Узбекистана изнасиловал 6-летнюю девочку в Екатеринбурге.