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Posted 30 ноября, 07:03

Published 30 ноября, 07:03

Modified 30 ноября, 07:05

Updated 30 ноября, 07:05

В Сысерти 32-летний мужчина изрезал ножом и забил топором своего знакомого

В Сысерти 32-летний местный житель расправился с приятелем ножом и топором

30 ноября 2024, 07:03
Фото: 1MI.

В Сысерти 32-летний мужчина изрезал ножом и забил топором своего знакомого

В Сысерти молодой мужчина жестоко убил своего знакомого во время совместной попойки. В ход пошли топор и нож.

Во время застолья мужчины поссорились, после чего один из них взял нож и зарезал соперника, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего.

По словам женщины, он нанес множество беспорядочных ударов. Затем вышел во двор, схватил топор и еще трижды ударил его по голове. Предполагаемый убийца был арестован, свою вину он признал. В ходе следствия он пояснил, что ссора началась из-за «неприятных слов» со стороны жертвы.

Подозреваемый ранее был судим, в том числе за убийство. Последний приговор он получил летом 2024 года, однако после этого ушел на СВО, где был ранен.

Ранее в Алапаевске местные жители избили живодера, жестоко убивавшего кошек.

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