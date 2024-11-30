В Сысерти 32-летний местный житель расправился с приятелем ножом и топором

Posted 30 ноября, 07:03
Published 30 ноября, 07:03
Modified 30 ноября, 07:05
Updated 30 ноября, 07:05
Во время застолья мужчины поссорились, после чего один из них взял нож и зарезал соперника, пишет Е1 со ссылкой на сестру погибшего.
По словам женщины, он нанес множество беспорядочных ударов. Затем вышел во двор, схватил топор и еще трижды ударил его по голове. Предполагаемый убийца был арестован, свою вину он признал. В ходе следствия он пояснил, что ссора началась из-за «неприятных слов» со стороны жертвы.
Подозреваемый ранее был судим, в том числе за убийство. Последний приговор он получил летом 2024 года, однако после этого ушел на СВО, где был ранен.
Ранее в Алапаевске местные жители избили живодера, жестоко убивавшего кошек.