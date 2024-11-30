В Сысерти 32-летний местный житель расправился с приятелем ножом и топором

По словам женщины, он нанес множество беспорядочных ударов. Затем вышел во двор, схватил топор и еще трижды ударил его по голове. Предполагаемый убийца был арестован, свою вину он признал. В ходе следствия он пояснил, что ссора началась из-за «неприятных слов» со стороны жертвы.