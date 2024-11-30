Воровал и делал порно: житель Екатеринбурга попался сразу на двух преступлениях

По его информации, несколько дней назад рецидивиста задержали за новое преступление. В ходе допроса выяснилось, что несколько месяцев назад он записал и опубликовал в интернете видео сексуального характера с собой в главной роли. Обвиняемый отрицает свою вину, сообщил источник полиции.