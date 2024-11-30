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Posted 30 ноября, 08:34

Published 30 ноября, 08:34

Modified 30 ноября, 08:36

Updated 30 ноября, 08:36

Жителя Екатеринбурга обвиняют в воровстве и изготовлении порнороликов

Воровал и делал порно: житель Екатеринбурга попался сразу на двух преступлениях

30 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.

Жителя Екатеринбурга обвиняют в воровстве и изготовлении порнороликов

Правоохранители задержали жителя Екатеринбурга за воровство. Однако в ходе следствия выяснилось, что закон он нарушал не только этим способом.

Мужчина из Екатеринбурга, который был пойман за кражу, теперь также подозревается в создании и распространении порнографического контента. Один из источников Ura.ru раскрыл подробности случившегося с 34-летним нарушителем.

По его информации, несколько дней назад рецидивиста задержали за новое преступление. В ходе допроса выяснилось, что несколько месяцев назад он записал и опубликовал в интернете видео сексуального характера с собой в главной роли. Обвиняемый отрицает свою вину, сообщил источник полиции.

Максимальное наказание по статье, под которую подпадает подозреваемый, — шесть лет лишения свободы. Суд также наложил на него запрет на определенные действия.

Ранее на вокзале в Нижнем Тагиле у пенсионера украли сбережения, которые он планировал потратить на операцию. Пожилой мужчина лишился 76 тысяч рублей.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Уголовное дело#Осужденный#Задержание#Следствие#Воровство#Екатеринбург#Порнография
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