Воровал и делал порно: житель Екатеринбурга попался сразу на двух преступлениях

Posted 30 ноября, 08:34
Published 30 ноября, 08:34
Modified 30 ноября, 08:36
Updated 30 ноября, 08:36
Мужчина из Екатеринбурга, который был пойман за кражу, теперь также подозревается в создании и распространении порнографического контента. Один из источников Ura.ru раскрыл подробности случившегося с 34-летним нарушителем.
По его информации, несколько дней назад рецидивиста задержали за новое преступление. В ходе допроса выяснилось, что несколько месяцев назад он записал и опубликовал в интернете видео сексуального характера с собой в главной роли. Обвиняемый отрицает свою вину, сообщил источник полиции.
Максимальное наказание по статье, под которую подпадает подозреваемый, — шесть лет лишения свободы. Суд также наложил на него запрет на определенные действия.
Ранее на вокзале в Нижнем Тагиле у пенсионера украли сбережения, которые он планировал потратить на операцию. Пожилой мужчина лишился 76 тысяч рублей.