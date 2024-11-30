tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 ноября, 06:44

Published 30 ноября, 06:44

Modified 30 ноября, 06:46

Updated 30 ноября, 06:46

Жительница Свердловской области погибла на пожаре в частном доме

Жительница Артинского района сгорела в своем доме во время пожара

30 ноября 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney.

Жительница Свердловской области погибла на пожаре в частном доме

Жилой дом пострадал во время пожара в поселке Малые Карзи Артинского района, погибла местная жительница.

Пламя охватило хозпостройки и стену дома на улице Юбилейной на площади 120 кв. м. Двое жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, информируют специалисты регионального ГУ МЧС.

Когда спасатели проникли в помещение, то внутри обнаружили тело хозяйки.

Квартира не была оборудована пожарным извещателем, который мог дать шанс на спасение погибшей. На месте работали 13 специалистов и 3 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее в Первоуральске пожар возник в психоневрологическом госпитале.

В Свердловской области в реабилитационном центре произошел пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГММагазин с фруктами загорелся в ЕкатеринбургеВ квартире многоэтажки в Екатеринбурге произошел пожар
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Пожар#Спасатели#Эвакуация#Артинский район#18+#Екатеринбург#Погибла#ГУ МЧС#Хозпостройки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика