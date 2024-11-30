Жительница Артинского района сгорела в своем доме во время пожара

Posted 30 ноября, 06:44
Published 30 ноября, 06:44
Modified 30 ноября, 06:46
Updated 30 ноября, 06:46
Пламя охватило хозпостройки и стену дома на улице Юбилейной на площади 120 кв. м. Двое жильцов смогли эвакуироваться самостоятельно, информируют специалисты регионального ГУ МЧС.
Когда спасатели проникли в помещение, то внутри обнаружили тело хозяйки.
Квартира не была оборудована пожарным извещателем, который мог дать шанс на спасение погибшей. На месте работали 13 специалистов и 3 единицы техники, — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале.
Ранее в Первоуральске пожар возник в психоневрологическом госпитале.