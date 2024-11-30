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Posted 30 ноября, 10:33

Published 30 ноября, 10:33

Modified 30 ноября, 10:35

Updated 30 ноября, 10:35

Алапаевский живодер убил котов из-за нескольких съеденных сосисок

Живодер из Алапаевска расправился с котами из-за съеденных сосисок

30 ноября 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney.

Алапаевский живодер убил котов из-за нескольких съеденных сосисок

В полиции озвучили мотивы живодера из Алапаевска, который безжалостно расправился с двумя котами.

Животные съели ужин 24-летнего Ильи Ширшева из Алапаевска. По этой причине предположительно он и расправился с котами, прокомментировал глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.

Сосиски вместе с другими продуктами лежали в открытом рюкзаке, коты съели часть еды. После этого Ширшев на камеру убил питомцев, а их тела бросил в навозный желоб. Убийство на камеру снимал 16-летний подросток.

По уголовному делу о жестоком обращении с животными фигуранту грозит от трех до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что после обнародования видео Илья Ширшев и сам оказался в больнице — его избили местные жители.

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