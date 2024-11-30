Живодер из Алапаевска расправился с котами из-за съеденных сосисок

Posted 30 ноября, 10:33
Published 30 ноября, 10:33
Modified 30 ноября, 10:35
Updated 30 ноября, 10:35
Животные съели ужин 24-летнего Ильи Ширшева из Алапаевска. По этой причине предположительно он и расправился с котами, прокомментировал глава пресс-службы свердловского УМВД Валерий Горелых.
Сосиски вместе с другими продуктами лежали в открытом рюкзаке, коты съели часть еды. После этого Ширшев на камеру убил питомцев, а их тела бросил в навозный желоб. Убийство на камеру снимал 16-летний подросток.
По уголовному делу о жестоком обращении с животными фигуранту грозит от трех до пяти лет лишения свободы.
Напомним, что после обнародования видео Илья Ширшев и сам оказался в больнице — его избили местные жители.