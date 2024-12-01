tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря, 05:47

Published 1 декабря, 05:47

Modified 1 декабря, 05:50

Updated 1 декабря, 05:50

В Верхней Салде сгорела баня в частном доме

Баня сгорела в Верхней Салде. Дом удалось спасти

1 декабря 2024, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.

В Верхней Салде сгорела баня в частном доме

Пожарным в Верхней Салде удалось спасти от пожара частный жилой дом. Рядом загорелась баня.

ЧП произошло вечером 30 ноября 2024 года. По словам очевидцев, огнеборцы прибыли оперативно и быстро сбили пламя. Именно поэтому дом удалось отстоять.

Предварительно установлено, что из-за нарушения эксплуатации печи в бане сгорели перегородки и перекрытия. Помимо этого, пламя перекинулось и на надворные постройки. В общей сложности огонь охватил 30 квадратных метров, пишет vSalde.

Напомним, что в Нижнем Тагиле всего лишь за одни сутки в сразу три человека были госпитализированы в медицинские учреждения в результате пожаров. Двое из них получили сильные ожоги в загоревшемся автобусе.

Поздравительное видео с вершины горы едва не обернулось гибелью для тагильчанина
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительница Артинского района сгорела в своем доме во время пожараВ Свердловской области в реабилитационном центре произошел пожарДва человека за сутки погибли в пожарах в Свердловской области
#Евгения Сафина#Происшествия#Пожар#Дом#Баня#Пострадавшие#Пожарный#18+#Екатеринбург#Верхняя Салда#Оголнь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика