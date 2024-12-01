Баня сгорела в Верхней Салде. Дом удалось спасти

Posted 1 декабря, 05:47
Published 1 декабря, 05:47
Modified 1 декабря, 05:50
Updated 1 декабря, 05:50
ЧП произошло вечером 30 ноября 2024 года. По словам очевидцев, огнеборцы прибыли оперативно и быстро сбили пламя. Именно поэтому дом удалось отстоять.
Предварительно установлено, что из-за нарушения эксплуатации печи в бане сгорели перегородки и перекрытия. Помимо этого, пламя перекинулось и на надворные постройки. В общей сложности огонь охватил 30 квадратных метров, пишет vSalde.
Напомним, что в Нижнем Тагиле всего лишь за одни сутки в сразу три человека были госпитализированы в медицинские учреждения в результате пожаров. Двое из них получили сильные ожоги в загоревшемся автобусе.