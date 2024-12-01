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Posted 1 декабря, 13:00

Published 1 декабря, 13:00

Modified 1 декабря, 13:03

Updated 1 декабря, 13:03

Пешеход погиб под колесами авто под Качканаром

Было темно: пешеход погиб под колесами авто под Качканаром

1 декабря 2024, 13:00
Фото: ГИБДД по Свердловской области.

Пешеход погиб под колесами авто под Качканаром

Водитель ВАЗ-21150 на трассе Екатеринбург — Серов насмерть сбил пешехода, который шел по дороге в темной одежде.

Авария случилась около полуночи 30 ноября 2024 года. Мужчина за рулем отечественного автомобиля ехал в сторону Серова. Он наехал на пешехода, который двигался посередине дороги. От удара 47-летний житель Качканара скончался на месте ДТП. Медики лишь констатировали его смерть.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель не был пьян. По его словам, он не видел пешехода, потому что было темно. А когда почувствовал удар по автомобилю, то остановился и съехал на обочину, сообщили в областном ГИБДД.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Напомним, что в Свердловской области погибли водитель и его пассажирка после столкновения с бензовозом. Мужчина за рулем большегруза выехал на встречку.

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