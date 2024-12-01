Было темно: пешеход погиб под колесами авто под Качканаром

Posted 1 декабря, 13:00
Published 1 декабря, 13:00
Modified 1 декабря, 13:03
Updated 1 декабря, 13:03
Авария случилась около полуночи 30 ноября 2024 года. Мужчина за рулем отечественного автомобиля ехал в сторону Серова. Он наехал на пешехода, который двигался посередине дороги. От удара 47-летний житель Качканара скончался на месте ДТП. Медики лишь констатировали его смерть.
Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель не был пьян. По его словам, он не видел пешехода, потому что было темно. А когда почувствовал удар по автомобилю, то остановился и съехал на обочину, сообщили в областном ГИБДД.
Напомним, что в Свердловской области погибли водитель и его пассажирка после столкновения с бензовозом. Мужчина за рулем большегруза выехал на встречку.