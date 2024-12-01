Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Posted 1 декабря, 06:11
Published 1 декабря, 06:11
Modified 1 декабря, 06:14
Updated 1 декабря, 06:14
Трагедия произошла 30 ноября в 16.30. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы разобраться в подробностях произошедшего ЧП.
Они установили, что пожилой мужчина ехал за рулем бензовоза в сторону Уфы. Он выехал на встречку и врезался в Nissan. К сожалению, водитель иномарки и его пассажирка погибли. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала их смерть. Оба они проживали в Екатеринбурге.
Сейчас по факту ДТП специалисты проводят расследование.
Также стало известно, что в Нижнем Тагиле в больнице скончался водитель, который спровоцировал аварию в которой погибли два человека.