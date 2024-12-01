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Posted 1 декабря, 06:11

Published 1 декабря, 06:11

Modified 1 декабря, 06:14

Updated 1 декабря, 06:14

Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

1 декабря 2024, 06:11
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
В Артинском районе Свердловской области два человека лишились жизни из-за дорожной аварии. Водитель бензовоза выехал на встречку.

Трагедия произошла 30 ноября в 16.30. На место выехали сотрудники Госавтоинспекции, чтобы разобраться в подробностях произошедшего ЧП.

Они установили, что пожилой мужчина ехал за рулем бензовоза в сторону Уфы. Он выехал на встречку и врезался в Nissan. К сожалению, водитель иномарки и его пассажирка погибли. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала их смерть. Оба они проживали в Екатеринбурге.

Сейчас по факту ДТП специалисты проводят расследование.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Также стало известно, что в Нижнем Тагиле в больнице скончался водитель, который спровоцировал аварию в которой погибли два человека.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Бензовоз#Погибшие#18+#Екатеринбург#Авария
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