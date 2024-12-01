Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области

Они установили, что пожилой мужчина ехал за рулем бензовоза в сторону Уфы. Он выехал на встречку и врезался в Nissan. К сожалению, водитель иномарки и его пассажирка погибли. Прибывшая бригада скорой помощи лишь констатировала их смерть. Оба они проживали в Екатеринбурге.