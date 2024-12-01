Глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро

Posted 1 декабря, 11:29
Published 1 декабря, 11:29
Modified 1 декабря, 11:31
Updated 1 декабря, 11:31
Первый день зимы ознаменовался приятной компанией в метро: граждане Екатеринбурга обратили внимание на одного из пассажиров, которым оказался Алексей Орлов. Мэр отправлялся с площади 1905 года в сторону Уралмаша — сообщает E1.
Судя по всему, глава города решил принять во внимание рекомендацию Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации. Она советовала мэру города воспользоваться общественным транспортом, особенно в период наибольшей загруженности, когда уехать из «Гринвича» бывает непросто. В свою очередь, мэр сообщил, что транспортная реформа в активной разработке и он в курсе о существующих проблемах.
Напомним, что также профессор УрФУ пожаловался на мэрию из-за транспорта в Екатеринбурге.