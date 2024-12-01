Глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро

Судя по всему, глава города решил принять во внимание рекомендацию Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации. Она советовала мэру города воспользоваться общественным транспортом, особенно в период наибольшей загруженности, когда уехать из «Гринвича» бывает непросто. В свою очередь, мэр сообщил, что транспортная реформа в активной разработке и он в курсе о существующих проблемах.