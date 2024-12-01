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Posted 1 декабря, 11:29

Published 1 декабря, 11:29

Modified 1 декабря, 11:31

Updated 1 декабря, 11:31

Мэр Екатеринбурга катается на метро

Глава Екатеринбурга был замечен среди пассажиров метро

1 декабря 2024, 11:29
Фото: 1MI.

Мэр Екатеринбурга катается на метро

1 декабря в Свердловском метрополитене был замечен мэр города, Алексей Орлов. Судя по всему, он ехал с площади 1905 года и направлялся на Уралмаш.

Первый день зимы ознаменовался приятной компанией в метро: граждане Екатеринбурга обратили внимание на одного из пассажиров, которым оказался Алексей Орлов. Мэр отправлялся с площади 1905 года в сторону Уралмаша — сообщает E1.

Судя по всему, глава города решил принять во внимание рекомендацию Валентины Матвиенко, председателя Совета Федерации. Она советовала мэру города воспользоваться общественным транспортом, особенно в период наибольшей загруженности, когда уехать из «Гринвича» бывает непросто. В свою очередь, мэр сообщил, что транспортная реформа в активной разработке и он в курсе о существующих проблемах.

Мэр Екатеринбурга замечен в метро
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