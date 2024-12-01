Новый Молодежный театр открылся в Нижнем Тагиле после капремона

Posted 1 декабря, 10:12
Published 1 декабря, 10:12
Modified 1 декабря, 10:14
Updated 1 декабря, 10:14
Обновление здания 1937 года и территории было глобальным, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура», подрядчиком выступило местное ЗАО «Стройкомплекс».
После непосредственно самого ремонта в театре установили абсолютно новое современное оборудование и обновили зал для зрителей. Поддерживали проект губернатор Евгений Куйвашев и Светлана Учайкина, министр культуры региона.
Кстати, в Нижнем Тагиле 129 миллионов выделили для развития библиотек, школ и театров. На большую часть из этих средств и закупили оборудование для Нового Молодежного.