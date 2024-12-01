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Posted 1 декабря, 10:12

Published 1 декабря, 10:12

Modified 1 декабря, 10:14

Updated 1 декабря, 10:14

Новый Молодежный театр открылся в Нижнем Тагиле после капремона

Новый Молодежный театр открылся в Нижнем Тагиле после капремона

1 декабря 2024, 10:12
Фото: tagilcity.ru.
30 ноября 2024 года после двух лет капитального ремонта в Дзержинском районе Нижнего Тагила вновь открылся Новый Молодежный театр.

Обновление здания 1937 года и территории было глобальным, сообщил в соцсетях мэр Владислав Пинаев. Работы проводились в рамках нацпроекта «Культура», подрядчиком выступило местное ЗАО «Стройкомплекс».

После непосредственно самого ремонта в театре установили абсолютно новое современное оборудование и обновили зал для зрителей. Поддерживали проект губернатор Евгений Куйвашев и Светлана Учайкина, министр культуры региона.

Кстати, в Нижнем Тагиле 129 миллионов выделили для развития библиотек, школ и театров. На большую часть из этих средств и закупили оборудование для Нового Молодежного.

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