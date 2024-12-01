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Posted 1 декабря, 13:04

Published 1 декабря, 13:04

Modified 1 декабря, 13:06

Updated 1 декабря, 13:06

Пожар в цехе под Екатеринбургом был ликвидирован

Пожар в Свердловском цехе производства полистирола ликвидировали

1 декабря 2024, 13:04
Фото: МЧС России.

Пожар в цехе под Екатеринбургом был ликвидирован

Пожар в цехе по производству полистирола был ликвидирован. В результате возгорания есть пострадавший.

Пожар, разгоревшийся в цехе по производству полистирола, удалось ликвидировать, благодаря работе пожарных служб. На месте происшествия работали 95 борцов с огненной стихией и 35 пожарных машин, пытаясь потушить пожар.

Согласно информации, опубликованной МЧС России, в ходе инцидента рухнула часть кровли предприятия площадью около 400 квадратных метров. Есть один пострадавший, но остальные 70 сотрудников цеха смогли покинуть здание до приезда спасательных служб.

Начальник ГУ МЧС России по Свердловской области, Виктор Теряев, прокомментировал случившееся. Виктор поделился информацией, согласно которой сложность в борьбе с пожаром заключается в отсутствии воды на предприятии.

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