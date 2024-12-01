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Posted 1 декабря, 13:46

Published 1 декабря, 13:46

Modified 1 декабря, 13:48

Updated 1 декабря, 13:48

Прокуратура Екатеринбурга контролирует проверку возгорания в цехе полистирола

Прокуратура Свердловской области проверяет детали пожара в цехе полистирола

1 декабря 2024, 13:46
Фото: 1MI.

Прокуратура Екатеринбурга контролирует проверку возгорания в цехе полистирола

Прокуратура Екатеринбурга будет контролировать следствие по факту возгорания цеха по производству полистирола.

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга будет следить за тем, как проходит проверка по факту пожара на производстве полистирола. В промышленной зоне, на улице Испытателей, произошёл пожар, который распространился на территорию примерно 1500 квадратных метров.

По данным прокуратуры Свердловской области, оперативные службы получили звонок о возгорании 1 декабря в 13:29. На момент публикации пожар был потушен, но специалисты продолжают работу на месте происшествия.

Причины пожара устанавливаются. В числе возможных версий рассматривается неисправность сушильной камеры. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, одному из них была оказана медицинская помощь. Доследственная проверка проводится под контролем районной прокуратуры.

В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола
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