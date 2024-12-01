Прокуратура Свердловской области проверяет детали пожара в цехе полистирола

Posted 1 декабря, 13:46
Published 1 декабря, 13:46
Modified 1 декабря, 13:48
Updated 1 декабря, 13:48
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга будет следить за тем, как проходит проверка по факту пожара на производстве полистирола. В промышленной зоне, на улице Испытателей, произошёл пожар, который распространился на территорию примерно 1500 квадратных метров.
По данным прокуратуры Свердловской области, оперативные службы получили звонок о возгорании 1 декабря в 13:29. На момент публикации пожар был потушен, но специалисты продолжают работу на месте происшествия.
Причины пожара устанавливаются. В числе возможных версий рассматривается неисправность сушильной камеры. Из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек, одному из них была оказана медицинская помощь. Доследственная проверка проводится под контролем районной прокуратуры.