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Posted 1 декабря, 12:13

Published 1 декабря, 12:13

Modified 1 декабря, 12:16

Updated 1 декабря, 12:16

Реконструкция газоснабжения предстоит в питомнике «Горзеленхоз» Нижнего Тагила

Реконструкция газоснабжения предстоит в питомнике «Горзеленхоз» Нижнего Тагила

1 декабря 2024, 12:13
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле в питомнике «Горзеленхоз» планируют реконструировать систему газопотребления административного здания. Для этого выделено 1,6 миллиона рублей.

Питомник располагается на Свердловском шоссе. Подрядчик, выигравший тендер, должен сдать объект до 24 декабря 2024 года.

Среди работ в документации значатся монтаж трубопровода, укладка сигнальной ленты и провода-спутника, установка сигнальных столбиков, просветка стыков, окраска и другие. Также монтажникам необходимо будет испытать газопровод.

Помимо этого, объявлена и вторая закупка с начальной суммой контракта в 1,9 миллиона рублей. За эту сумму планируется присоединить теплицу к сети газораспределения. Эти работы нужно также окончить к 24 декабря 2024 года.

Напомним, что в Верхней Салде капитально ремонтируют сети ХВС.

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#Евгения Сафина#Общество#Эксклюзив#Реконструкция#ГАЗ#Растения#Екатеринбург#Горзеленхоз#Закупка#Теплица
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