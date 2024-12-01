Реконструкция газоснабжения предстоит в питомнике «Горзеленхоз» Нижнего Тагила

Posted 1 декабря, 12:13
Published 1 декабря, 12:13
Modified 1 декабря, 12:16
Updated 1 декабря, 12:16
Питомник располагается на Свердловском шоссе. Подрядчик, выигравший тендер, должен сдать объект до 24 декабря 2024 года.
Среди работ в документации значатся монтаж трубопровода, укладка сигнальной ленты и провода-спутника, установка сигнальных столбиков, просветка стыков, окраска и другие. Также монтажникам необходимо будет испытать газопровод.
Помимо этого, объявлена и вторая закупка с начальной суммой контракта в 1,9 миллиона рублей. За эту сумму планируется присоединить теплицу к сети газораспределения. Эти работы нужно также окончить к 24 декабря 2024 года.
Напомним, что в Верхней Салде капитально ремонтируют сети ХВС.