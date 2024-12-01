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Posted 1 декабря, 16:17

Published 1 декабря, 16:17

Modified 1 декабря, 16:19

Updated 1 декабря, 16:19

Робот-хирург, обновленный Молодежный театр, выбросы в Тагиле и спортивные чиновники

Робот-хирург, обновленный Молодежный театр, выбросы в Тагиле и спортивные чиновники

1 декабря 2024, 16:17
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
В тагильском госпитале впервые хирургу во время операции ассистировал робот-помощник. После реконструкции открылся Молодежный театр. Тагильчане опять дышали вредными выбросами. Чиновники продемонстрировали свою спортивную форму. 1 декабря в Тагиле было снежно и скользко. Подводим итоги за выходные.

В госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле прошла уникальная операция по замене коленного сустава, в рамках которой врачам ассистировал робот. Пока функции «умной машины» ограничены: ей доверяют лишь разрезы, которые получаются более ровными и точными. Но пока роботы полностью не заменят человека в таком сложном и серьезном деле.

Режет намного ровнее: хирурги из Тагила впервые провели операцию с участием робота
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В Тагиле завершился капитальный ремонт Молодежного театра, который продолжался два года. И здание постройки 1937 года, и оборудованию полностью обновлены. Проект реализовывался по национальному проекту «Культура» при поддержке региональных властей.

Новый Молодежный театр открылся в Нижнем Тагиле после капремона
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Тагильчанам опять пришлось дышать отравленным воздухом: на этот раз превышение допустимой концентрации оксида азота, углерода и сероводорода было зафиксировано в четверг, 28 ноября. Люди массово жалуются на плохое самочувствие и утверждают, что им приходится не жить, а выживать.

28 ноября в Нижнем Тагиле норму превысили: оксид азота, углерода и сероводород
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Чиновники из Нижнего Тагила принимали гостей из других муниципалитетов Свердловской области в рамках 27-й Спартакиады представителей власти. Местные делопроизводители и специалисты отлично проявили себя, завоевав первое место в плавании. Вдохновлял подчиненных мэр Владислав Пинаев, который также активно участвовал в соревнованиях.

В Нижнем Тагиле прошла 27 Спартакиада: плавание, дзюдо и встреча с «Кристаллом»
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Первый день зимы в Нижнем Тагиле выдался по-зимнему суровым: хотя температура была относительно комфортной, выпал снег, а на дорогах было очень скользко и ветрено. Штормовые порывы достигали 14 м/с.

Гололед и снегопад в первый день зимы в Нижнем Тагиле
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