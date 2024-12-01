Робот-хирург, обновленный Молодежный театр, выбросы в Тагиле и спортивные чиновники

Posted 1 декабря, 16:17
Published 1 декабря, 16:17
Modified 1 декабря, 16:19
Updated 1 декабря, 16:19
В госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле прошла уникальная операция по замене коленного сустава, в рамках которой врачам ассистировал робот. Пока функции «умной машины» ограничены: ей доверяют лишь разрезы, которые получаются более ровными и точными. Но пока роботы полностью не заменят человека в таком сложном и серьезном деле.
В Тагиле завершился капитальный ремонт Молодежного театра, который продолжался два года. И здание постройки 1937 года, и оборудованию полностью обновлены. Проект реализовывался по национальному проекту «Культура» при поддержке региональных властей.
Тагильчанам опять пришлось дышать отравленным воздухом: на этот раз превышение допустимой концентрации оксида азота, углерода и сероводорода было зафиксировано в четверг, 28 ноября. Люди массово жалуются на плохое самочувствие и утверждают, что им приходится не жить, а выживать.
Чиновники из Нижнего Тагила принимали гостей из других муниципалитетов Свердловской области в рамках 27-й Спартакиады представителей власти. Местные делопроизводители и специалисты отлично проявили себя, завоевав первое место в плавании. Вдохновлял подчиненных мэр Владислав Пинаев, который также активно участвовал в соревнованиях.
Первый день зимы в Нижнем Тагиле выдался по-зимнему суровым: хотя температура была относительно комфортной, выпал снег, а на дорогах было очень скользко и ветрено. Штормовые порывы достигали 14 м/с.