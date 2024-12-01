Робот-хирург, обновленный Молодежный театр, выбросы в Тагиле и спортивные чиновники

В госпитале имени Тетюхина в Нижнем Тагиле прошла уникальная операция по замене коленного сустава, в рамках которой врачам ассистировал робот. Пока функции «умной машины» ограничены: ей доверяют лишь разрезы, которые получаются более ровными и точными. Но пока роботы полностью не заменят человека в таком сложном и серьезном деле.