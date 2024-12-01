Школьник из Екатеринбурга собрал коллекцию в 170 камней

Posted 1 декабря, 09:05
Published 1 декабря, 09:05
Modified 1 декабря, 09:07
Updated 1 декабря, 09:07
30 ноября на экране телевизора можно было уивдеть школьника из Екатеринбурга, принявшего участие в шоу «Чудо». Дмитрий Яровой в своем юном возрасте уже коллекционер. Предметом его интереса стали камни.
Ребенок поделился историей, как он пришел к своему делу. Однажды он нашел обычный камень, решил поискать в интернете название и так начал собирать собственную коллекцию. Сейчас она насчитывает порядка 170 экземпляров, самый большой из которых — мрамор. Есть и дорогие, например, полудрагоценный сердоликовый агат, аметист и горный хрусталь.
Как и полагается коллекционеру, у екатеринбуржца есть музей с названием «Чудо камни». Ведущий шоу, Арсений Попов, более известный как участник «Импровизации», не смог верно назвать ни одного предмета из коллекции. В конце программы Дима получил подарок — гитару, так как он, помимо коллекционирования, занимается музыкой.