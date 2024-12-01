Школьник из Екатеринбурга собрал коллекцию в 170 камней

Ребенок поделился историей, как он пришел к своему делу. Однажды он нашел обычный камень, решил поискать в интернете название и так начал собирать собственную коллекцию. Сейчас она насчитывает порядка 170 экземпляров, самый большой из которых — мрамор. Есть и дорогие, например, полудрагоценный сердоликовый агат, аметист и горный хрусталь.