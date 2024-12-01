Скандальный депутат Свердловской области напала на местную жительницу

Posted 1 декабря, 12:26
Published 1 декабря, 12:26
Modified 1 декабря, 12:28
Updated 1 декабря, 12:28
Скандально известная Ольга Коптяева, депутат городской думы Североуральского ГО, совершила нападение на местную жительницу. Между собой женщины не ладят уже давно. На этот раз скандал разгорелся у всех на виду, около магазина, инцидент также попал на запись камер видеонаблюдения — сообщает EAH. Причиной ссоры стало обвинение в том, что местная жительница настраивает брата Ольги против неё, давая ему деньги в долг.
После случившегося Ольга Коптяева сообщила всем в социальных сетях о своем нападении. Она сообщила, что желание ударить жительницу было настолько велико, что она решила его не сдерживать и лишь слегка задела ее волосы из-за оскорблений.
Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать телесные повреждения. В заключении указан ушиб мягких тканей в области шеи и позвоночника. В дальнейшем она собирается подать заявление в правоохранительные органы.
Ранее женщины поссорились из-за создания беседы в социальных сетях, где обсуждалось публичное выступление Ольги Коптяевой, в котором депутат бранно выражалась. Чат для обсуждений создала именно пострадавшая.