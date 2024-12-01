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Posted 1 декабря, 12:26

Published 1 декабря, 12:26

Modified 1 декабря, 12:28

Updated 1 декабря, 12:28

Свердловский депутат Коптяева напала на жительницу

Скандальный депутат Свердловской области напала на местную жительницу

1 декабря 2024, 12:26
Фото: 1MI.

Свердловский депутат Коптяева напала на жительницу

Скандальный депутат Североуральского ГО, Ольга Коптяева, напала на местную жительницу. Затем рассказала о своем поступке в социальных сетях.

Скандально известная Ольга Коптяева, депутат городской думы Североуральского ГО, совершила нападение на местную жительницу. Между собой женщины не ладят уже давно. На этот раз скандал разгорелся у всех на виду, около магазина, инцидент также попал на запись камер видеонаблюдения — сообщает EAH. Причиной ссоры стало обвинение в том, что местная жительница настраивает брата Ольги против неё, давая ему деньги в долг.

После случившегося Ольга Коптяева сообщила всем в социальных сетях о своем нападении. Она сообщила, что желание ударить жительницу было настолько велико, что она решила его не сдерживать и лишь слегка задела ее волосы из-за оскорблений.

Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, чтобы зафиксировать телесные повреждения. В заключении указан ушиб мягких тканей в области шеи и позвоночника. В дальнейшем она собирается подать заявление в правоохранительные органы.

Ранее женщины поссорились из-за создания беседы в социальных сетях, где обсуждалось публичное выступление Ольги Коптяевой, в котором депутат бранно выражалась. Чат для обсуждений создала именно пострадавшая.

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