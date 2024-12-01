Скандальный депутат Свердловской области напала на местную жительницу

Скандально известная Ольга Коптяева, депутат городской думы Североуральского ГО, совершила нападение на местную жительницу. Между собой женщины не ладят уже давно. На этот раз скандал разгорелся у всех на виду, около магазина, инцидент также попал на запись камер видеонаблюдения — сообщает EAH. Причиной ссоры стало обвинение в том, что местная жительница настраивает брата Ольги против неё, давая ему деньги в долг.