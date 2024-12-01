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Posted 1 декабря, 07:26

Published 1 декабря, 07:26

Modified 1 декабря, 07:29

Updated 1 декабря, 07:29

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пострадавшими

Спасатели вырезали людей из авто: массовое ДТП произошло в Екатеринбурге

1 декабря 2024, 07:26
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пострадавшими

1 декабря 2024 года в Екатеринбурге произошла серьезная дорожная авария. Столкнулись сразу три автомобиля.

По словам очевидцев, столкнулись сразу три автомобиля, но мосту на улице Советской. Машины получили серьезные повреждения, людей из двух машин приходилось доставать спасателям, разрезая железо, пишет Е1.

В ГАИ изданию сообщили, что молодой человек за рулем Volkswagen при выезде на встречку влетел в Mazda, а также УАЗ-Патриот. Внедорожник влетел от удара в столб освещения. Оба водителя иномарок госпитализированы, в больнице выяснят были ли они пьяны.

Напомним, что в Свердловской области два человека накануне погибли в ДТП с бензовозом.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Больница#ДТП#Спасатели#ГАИ#Пострадавшие#18+#Екатеринбург#Авария
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