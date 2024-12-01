Спасатели вырезали людей из авто: массовое ДТП произошло в Екатеринбурге

В ГАИ изданию сообщили, что молодой человек за рулем Volkswagen при выезде на встречку влетел в Mazda, а также УАЗ-Патриот. Внедорожник влетел от удара в столб освещения. Оба водителя иномарок госпитализированы, в больнице выяснят были ли они пьяны.