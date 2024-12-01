Спасатели вырезали людей из авто: массовое ДТП произошло в Екатеринбурге

Posted 1 декабря, 07:26
Published 1 декабря, 07:26
Modified 1 декабря, 07:29
Updated 1 декабря, 07:29
По словам очевидцев, столкнулись сразу три автомобиля, но мосту на улице Советской. Машины получили серьезные повреждения, людей из двух машин приходилось доставать спасателям, разрезая железо, пишет Е1.
В ГАИ изданию сообщили, что молодой человек за рулем Volkswagen при выезде на встречку влетел в Mazda, а также УАЗ-Патриот. Внедорожник влетел от удара в столб освещения. Оба водителя иномарок госпитализированы, в больнице выяснят были ли они пьяны.
Напомним, что в Свердловской области два человека накануне погибли в ДТП с бензовозом.