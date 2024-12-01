Свердловчане в поселке остались без электричества из-за ДТП со столбом

Posted 1 декабря, 11:12
Published 1 декабря, 11:12
Modified 1 декабря, 11:15
Updated 1 декабря, 11:15
Авария случилась днем 30 ноября. Мужчина за рулем иномарки ехал в сторону Березовского, однако не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.
Машина получила повреждения, но никто не пострадал. Для восстановления электричества прибыла аварийная бригада специалистов. Теперь за повреждение столба водителю грозит штраф, составлен протокол, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
Напомним, в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пострадавшими.