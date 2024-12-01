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Posted 1 декабря, 11:12

Published 1 декабря, 11:12

Modified 1 декабря, 11:15

Updated 1 декабря, 11:15

Свердловчане в поселке остались без электричества из-за ДТП со столбом

Свердловчане в поселке остались без электричества из-за ДТП со столбом

1 декабря 2024, 11:12
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
Водитель Skoda Octavia снес столб электропередач в поселке Новоберезовский под Екатеринбургом. Ему грозит штраф.

Авария случилась днем 30 ноября. Мужчина за рулем иномарки ехал в сторону Березовского, однако не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

Машина получила повреждения, но никто не пострадал. Для восстановления электричества прибыла аварийная бригада специалистов. Теперь за повреждение столба водителю грозит штраф, составлен протокол, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге произошло массовое ДТП с пострадавшими.

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#Евгения Сафина#Происшествия#ДТП#Штраф#ГАИ#Столб#Электричество#18+#Екатеринбург#Авария
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