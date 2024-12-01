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Posted 1 декабря, 10:15

Published 1 декабря, 10:15

Modified 1 декабря, 10:20

Updated 1 декабря, 10:20

Под Екатеринбургом горит 1500 кв метров цеха

В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола

1 декабря 2024, 10:15

Под Екатеринбургом горит 1500 кв метров цеха

1 декабря загорелся цех по производству полистирола — очень вредного вещества. Площадь возгорания оценивается в 1500 кв метров, едким дымом охвачен весь микрорайон Кольцово.

1 декабря жители микрорайона Кольцово под Екатеринбургом, заметили черный столб дыма. Дым очень едкий, черный, источает неприятный запах. Загорелся цех по производству полистирола, расположенный на улице Испытателей.

На территории горящего производственного помещения находятся плиты, элементы для отделки фасадов и изоляционные материалы для труб, изготовленные из пенополистирола. В процессе горения полистирол становится чрезвычайно опасным для жизни, поскольку выделяемые им химические вещества представляют собой сильнейший яд.

Согласно предварительной информации регионального МЧС, главная точка пожара на данный момент внутри. Огнем охвачено непосредственно помещение, а не его кровля или материалы рядом. Общая площадь возгорания на момент публикации около 1500 кв метров.

Доподлинная причина случившегося еще неизвестна. На месте происшествия тушат пожар 62 пожарных и 22 спецмашины. Кроме того, Роспотребнадзор в ближайшее время оценит качества воздуха.

Недавно в Свердловской области горел реабилитационный центр.

Стала известна причина возгорания поликлиники в Екатеринбурге
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