В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола

Posted 1 декабря, 10:15
Published 1 декабря, 10:15
Modified 1 декабря, 10:20
Updated 1 декабря, 10:20
1 декабря жители микрорайона Кольцово под Екатеринбургом, заметили черный столб дыма. Дым очень едкий, черный, источает неприятный запах. Загорелся цех по производству полистирола, расположенный на улице Испытателей.
На территории горящего производственного помещения находятся плиты, элементы для отделки фасадов и изоляционные материалы для труб, изготовленные из пенополистирола. В процессе горения полистирол становится чрезвычайно опасным для жизни, поскольку выделяемые им химические вещества представляют собой сильнейший яд.
Согласно предварительной информации регионального МЧС, главная точка пожара на данный момент внутри. Огнем охвачено непосредственно помещение, а не его кровля или материалы рядом. Общая площадь возгорания на момент публикации около 1500 кв метров.
Доподлинная причина случившегося еще неизвестна. На месте происшествия тушат пожар 62 пожарных и 22 спецмашины. Кроме того, Роспотребнадзор в ближайшее время оценит качества воздуха.
Недавно в Свердловской области горел реабилитационный центр.