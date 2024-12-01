В Екатеринбурге горит цех по производству полистирола

На территории горящего производственного помещения находятся плиты, элементы для отделки фасадов и изоляционные материалы для труб, изготовленные из пенополистирола. В процессе горения полистирол становится чрезвычайно опасным для жизни, поскольку выделяемые им химические вещества представляют собой сильнейший яд.