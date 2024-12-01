В Екатеринбурге пациентку больницы обокрали на 150 тысяч. Она умерла

Posted 1 декабря, 08:15
Published 1 декабря, 08:15
Modified 1 декабря, 08:18
Updated 1 декабря, 08:18
Женщине был 61 год. В больницу она легла в начале октября 2024 года и провела в стационаре почти целый месяц. За это время неизвестные злоумышленники через ее мобильное приложение перевели на свои счета 158 тысяч рублей, пишет Ура.ру. Спустя месяц пенсионерка умерла.
По данному факту в правоохранительных органах уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют на чей именно счет были переведены средства.
А в Нижнем Тагиле пенсионер лишился денег, скопленных на предстоящую операцию. Его обокрали на парковке у железнодорожного вокзала. Родственники обратились в полицию, надеясь вернуть хотя бы часть из утраченных 76 тысяч рублей.