В Екатеринбурге пациентку больницы обокрали на 150 тысяч. Она умерла

Женщине был 61 год. В больницу она легла в начале октября 2024 года и провела в стационаре почти целый месяц. За это время неизвестные злоумышленники через ее мобильное приложение перевели на свои счета 158 тысяч рублей, пишет Ура.ру. Спустя месяц пенсионерка умерла.