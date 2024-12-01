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Posted 1 декабря, 08:15

Published 1 декабря, 08:15

Modified 1 декабря, 08:18

Updated 1 декабря, 08:18

В Екатеринбурге пациентку больницы обокрали на 150 тысяч

В Екатеринбурге пациентку больницы обокрали на 150 тысяч. Она умерла

1 декабря 2024, 08:15
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге пациентку больницы обокрали на 150 тысяч

Неизвестные в Екатеринбурге сняли со счета пожилой женщины крупную сумму денег, пока она находилась на лечении в стационаре.

Женщине был 61 год. В больницу она легла в начале октября 2024 года и провела в стационаре почти целый месяц. За это время неизвестные злоумышленники через ее мобильное приложение перевели на свои счета 158 тысяч рублей, пишет Ура.ру. Спустя месяц пенсионерка умерла.

По данному факту в правоохранительных органах уже возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют на чей именно счет были переведены средства.

А в Нижнем Тагиле пенсионер лишился денег, скопленных на предстоящую операцию. Его обокрали на парковке у железнодорожного вокзала. Родственники обратились в полицию, надеясь вернуть хотя бы часть из утраченных 76 тысяч рублей.

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