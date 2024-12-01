В «Кольцово» пассажиры почти сутки ждали свой рейс

Posted 1 декабря, 09:23
Published 1 декабря, 09:23
Modified 1 декабря, 09:25
Updated 1 декабря, 09:25
В аэропорту Кольцово вновь произошла задержка рейса. Пассажирам авиакомпании Red Wings пришлось ожидать своего вылета в Ставрополь почти 19 часов. Изначально рейс был запланирован на 30 ноября в 15:00, однако фактически он отправился лишь 1 декабря в 10:10.
Причиной такой значительной задержки стали технические проблемы, комментарии о которой авиаперевозчик не дает. Неизвестно, принесли ли извинения пассажирам за доставленные неудобства представители авиакомпании.
Это уже не первый случай задержек рейсов в аэропорту Кольцово за последнее время. Подобные инциденты вызывают недовольство среди пассажиров и поднимают вопросы о надежности работы авиаперевозчиков и аэропортов.