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Posted 1 декабря, 09:23

Published 1 декабря, 09:23

Modified 1 декабря, 09:25

Updated 1 декабря, 09:25

В аэропорту Екатеринбурга перенесли рейс на 19 часов

В «Кольцово» пассажиры почти сутки ждали свой рейс

1 декабря 2024, 09:23
Фото: 1MI.

В аэропорту Екатеринбурга перенесли рейс на 19 часов

30 ноября в аэропорту «Кольцово» пассажиры, вылетающие рейсом авиакомпании Red Wings в Ставрополь, были вынуждены провести в ожидании своего рейса 19 часов.

В аэропорту Кольцово вновь произошла задержка рейса. Пассажирам авиакомпании Red Wings пришлось ожидать своего вылета в Ставрополь почти 19 часов. Изначально рейс был запланирован на 30 ноября в 15:00, однако фактически он отправился лишь 1 декабря в 10:10.

Причиной такой значительной задержки стали технические проблемы, комментарии о которой авиаперевозчик не дает. Неизвестно, принесли ли извинения пассажирам за доставленные неудобства представители авиакомпании.

Это уже не первый случай задержек рейсов в аэропорту Кольцово за последнее время. Подобные инциденты вызывают недовольство среди пассажиров и поднимают вопросы о надежности работы авиаперевозчиков и аэропортов.

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#Агата Королева#Общество#Кольцово#Задержка#Аэропорт#Рейс#Екатеринбург#Задержка рейсов#Red Wings
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