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Posted 1 декабря, 10:54

Published 1 декабря, 10:54

Modified 1 декабря, 10:56

Updated 1 декабря, 10:56

Екатеринбуржцев задержали в Стамбуле на 21 час из-за поломки самолета

Жители Екатеринбурга не могли вылететь из Стамбула

1 декабря 2024, 10:54
Фото: 1MI.

Екатеринбуржцев задержали в Стамбуле на 21 час из-за поломки самолета

30 ноября Екатеринбуржцы были вынуждены ждать свой рейс от «Уральских авиалиний» в аэропорту Стамбула 21 час. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна.

Жители Екатеринбурга провели в аэропорту Стамбула уже почти сутки. За рейс ответственны «Уральские авиалинии», которые не в первый раз задерживают отправку самолета. Свердловчане должны были отправиться в путь 30 ноября в 15:40.

Многие из пассажиров прибыли в Стамбульский аэропорт заранее, затем всех пригласили на борт, там люди провели порядка 4 часов. В конечном итоге, капитан объявил о необходимости проверки самолета — всех вывели, а самолет перевезли. Выяснилось, что воздушное судно неисправно и полет придется перенести. Суммарно в ожидании пассажирам пришлось провести 21 час в аэропорту Турецкого города.

Сотрудники аэропорта взяли паспорта, выдали талоны на пребывание в отеле на несколько часов, а также на питание, так как до этого ожидающие пассажиры принимали пищу 12 часов назад. Поспать на обычной кровати удалось лишь пару часов, затем автобус вновь вернул пассажиров в аэропорт.

Рейсы из Екатеринбурга переносятся суммарно на 5,5 часов
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