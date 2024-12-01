Жители Екатеринбурга не могли вылететь из Стамбула

Сотрудники аэропорта взяли паспорта, выдали талоны на пребывание в отеле на несколько часов, а также на питание, так как до этого ожидающие пассажиры принимали пищу 12 часов назад. Поспать на обычной кровати удалось лишь пару часов, затем автобус вновь вернул пассажиров в аэропорт.