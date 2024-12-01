Жители Екатеринбурга не могли вылететь из Стамбула

Posted 1 декабря, 10:54
Published 1 декабря, 10:54
Modified 1 декабря, 10:56
Updated 1 декабря, 10:56
Жители Екатеринбурга провели в аэропорту Стамбула уже почти сутки. За рейс ответственны «Уральские авиалинии», которые не в первый раз задерживают отправку самолета. Свердловчане должны были отправиться в путь 30 ноября в 15:40.
Многие из пассажиров прибыли в Стамбульский аэропорт заранее, затем всех пригласили на борт, там люди провели порядка 4 часов. В конечном итоге, капитан объявил о необходимости проверки самолета — всех вывели, а самолет перевезли. Выяснилось, что воздушное судно неисправно и полет придется перенести. Суммарно в ожидании пассажирам пришлось провести 21 час в аэропорту Турецкого города.
Сотрудники аэропорта взяли паспорта, выдали талоны на пребывание в отеле на несколько часов, а также на питание, так как до этого ожидающие пассажиры принимали пищу 12 часов назад. Поспать на обычной кровати удалось лишь пару часов, затем автобус вновь вернул пассажиров в аэропорт.
Напомним, что в этот же день в «Кольцово» пассажиры почти сутки ждали свой рейс.