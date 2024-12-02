600 млн рублей потратит Тагил в 2025 году на ремонт дорог по новому нацпроекту

Posted 2 декабря, 15:50
Published 2 декабря, 15:50
Modified 2 декабря, 15:52
Updated 2 декабря, 15:52
Стало известно, на каких участках дорог в Нижнем Тагиле пройдет ремонт в 2025 году. О планах сообщает пресс-служба горадминистрации.
По словам вице-мэра Егора Копысова, успешно завершен нацпроект «Безопасные качественные дороги». И теперь начинает действовать новый — «Инфраструктура для жизни». Нижний Тагил получит около 600 млн рублей. Выделенные средства администрация потратит на обновление дорожного полотна в трех местах: проспекте Ленина, улицах Зари и Красноармейской. Всего будет отремонтировано 4 км.
Кроме того, завершится масштабный ремонт путепровода на улице Циолковского и продолжится развитие интеллектуальных транспортных систем.
Нацпроект «БКД» действовал шесть лет. За этот срок в городе было отремонтировано 85 объектов, общая протяженность участков с обновленным асфальтом составила около 116 км.
Общая стоимость работ превысила 3,6 млрд рублей. Мы привели в нормативное состояние 85% дорог, входящих в Нижнетагильскую агломерацию, снизили долю перегруженных транспортных магистралей, уменьшили количество очагов аварийности, — отметил замдиректора службы заказчика городского хозяйства Николай Новиков.
Тагильские дорожники достраивают дорогу в микрорайоне Ольховка на участке протяженностью 700 метров.