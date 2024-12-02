600 млн рублей потратит Тагил в 2025 году на ремонт дорог по новому нацпроекту

По словам вице-мэра Егора Копысова, успешно завершен нацпроект «Безопасные качественные дороги». И теперь начинает действовать новый — «Инфраструктура для жизни». Нижний Тагил получит около 600 млн рублей. Выделенные средства администрация потратит на обновление дорожного полотна в трех местах: проспекте Ленина, улицах Зари и Красноармейской. Всего будет отремонтировано 4 км.