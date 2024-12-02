Автоинспекторы задержали пьяную женщину с детьми в Нижнем Тагиле

Posted 2 декабря, 06:18
Published 2 декабря, 06:18
Modified 2 декабря, 06:20
Updated 2 декабря, 06:20
По словам очевидца, женщина пыталась уехать в Екатеринбург. По дороге ее задержали сотрудники ГАИ, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».
Тагильчанка прошла освидетельствование, результаты которого показали, что во время нахождения за рулем она была в нетрезвом состоянии.
Напомним, в ноябре 2024 года в Верхней Пышме нетрезвый автомобилист, ехавший на небезопасной скорости, влетел в ограждение жилого здания. В аварии пострадавших нет.