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Posted 2 декабря, 06:18

Published 2 декабря, 06:18

Modified 2 декабря, 06:20

Updated 2 декабря, 06:20

Автоинспекторы задержали пьяную женщину с детьми в Нижнем Тагиле

Автоинспекторы задержали пьяную женщину с детьми в Нижнем Тагиле

2 декабря 2024, 06:18
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле автоинспекторы задержали пьяную женщину на Октябрьском проспекте, которая ехала в автомобиле со своими детьми. Инцидент случился 1 декабря 2024 года.

По словам очевидца, женщина пыталась уехать в Екатеринбург. По дороге ее задержали сотрудники ГАИ, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Тагильчанка прошла освидетельствование, результаты которого показали, что во время нахождения за рулем она была в нетрезвом состоянии.

Напомним, в ноябре 2024 года в Верхней Пышме нетрезвый автомобилист, ехавший на небезопасной скорости, влетел в ограждение жилого здания. В аварии пострадавших нет.

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