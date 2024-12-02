Брендом Свердловской области выбран мотоцикл «Урал»

Posted 2 декабря, 13:31
Published 2 декабря, 13:31
Modified 2 декабря, 13:34
Updated 2 декабря, 13:34
По итогам голосования жителей Свердловской области за звание «Достояние Среднего Урала» победителем стал мотоцикл «Урал».
Немного уступил ему музейный комплекс УГМК: разница составила всего около тысячи голосов.
Конкурс проводила Общественная палата региона. Председатель организации Александр Левин отметил, что это третье голосование в текущем году, и количество респондентов с каждым разом растет: если в первый раз голоса отдали 50 тысяч человек, то в последнем опросе их цифра увеличилась до 158 тысяч.
Голосовать за «Достояние» можно было в течение 4 месяцев до 1 декабря. Всего в конкурсе было предложено 107 заявок, из которых выбрали 15 объектов. Цель конкурса — популяризация самобытности Свердловской области и ее уникальности.
Ранее стало известно, что 14-летняя жительница Екатеринбурга Арина Точилова вышла в суперфинал конкурса «Голос. Дети», но не смогла одержать победу.