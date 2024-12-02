Брендом Свердловской области выбран мотоцикл «Урал»

Конкурс проводила Общественная палата региона. Председатель организации Александр Левин отметил, что это третье голосование в текущем году, и количество респондентов с каждым разом растет: если в первый раз голоса отдали 50 тысяч человек, то в последнем опросе их цифра увеличилась до 158 тысяч.