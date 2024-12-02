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Posted 2 декабря, 13:31

Published 2 декабря, 13:31

Modified 2 декабря, 13:34

Updated 2 декабря, 13:34

Мотоцикл «Урал» победил в голосовании на звание бренда Свердловской области

Брендом Свердловской области выбран мотоцикл «Урал»

2 декабря 2024, 13:31
Фото: 1MI.

Мотоцикл «Урал» победил в голосовании на звание бренда Свердловской области

«Достоянием Среднего Урала» в голосовании выбран мотоцикл «Урал». Ему немного уступил музейный комплекс УГМК.

По итогам голосования жителей Свердловской области за звание «Достояние Среднего Урала» победителем стал мотоцикл «Урал».

Немного уступил ему музейный комплекс УГМК: разница составила всего около тысячи голосов.

Конкурс проводила Общественная палата региона. Председатель организации Александр Левин отметил, что это третье голосование в текущем году, и количество респондентов с каждым разом растет: если в первый раз голоса отдали 50 тысяч человек, то в последнем опросе их цифра увеличилась до 158 тысяч.

Голосовать за «Достояние» можно было в течение 4 месяцев до 1 декабря. Всего в конкурсе было предложено 107 заявок, из которых выбрали 15 объектов. Цель конкурса — популяризация самобытности Свердловской области и ее уникальности.

Ранее стало известно, что 14-летняя жительница Екатеринбурга Арина Точилова вышла в суперфинал конкурса «Голос. Дети», но не смогла одержать победу.

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#Александра Никитская#Общество#Культура#Средний Урал#Голосование#Жители#Екатеринбург
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