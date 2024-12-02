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Posted 2 декабря, 05:37

Published 2 декабря, 05:37

Modified 2 декабря, 05:39

Updated 2 декабря, 05:39

Детский хоккейный тренер в Нижнем Тагиле погиб в ДТП

Детский хоккейный тренер в Нижнем Тагиле погиб в ДТП

2 декабря 2024, 05:37
Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу.
На Южном въезде в Нижний Тагил произошло ДТП, в котором погиб 74-летний детский хоккейный тренер Виктор Русаков. Происшествие случилось 29 ноября 2024 года.

Сообщается, что водитель автомобиля Hyundai Solaris влетел в фургон Fiat Ducato. В результате аварии на месте ЧП скончались Русаков, сидевший в иномарке на пассажирском сиденье, и водитель фургона, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГАИ.

Водитель Hyundai умер на следующий день после происшествия в больнице.

Известно, что Виктор Русаков много лет проработал тренером в спортивной школе «Спутник». До 30 лет он был играл в хоккей в качестве нападающего, а после травмы стал тренировать детские команды.

Напомним, 30 ноября 2024 года под Качканаром водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.

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