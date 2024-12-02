Детский хоккейный тренер в Нижнем Тагиле погиб в ДТП

Posted 2 декабря, 05:37
Published 2 декабря, 05:37
Modified 2 декабря, 05:39
Updated 2 декабря, 05:39
Сообщается, что водитель автомобиля Hyundai Solaris влетел в фургон Fiat Ducato. В результате аварии на месте ЧП скончались Русаков, сидевший в иномарке на пассажирском сиденье, и водитель фургона, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ГАИ.
Водитель Hyundai умер на следующий день после происшествия в больнице.
Известно, что Виктор Русаков много лет проработал тренером в спортивной школе «Спутник». До 30 лет он был играл в хоккей в качестве нападающего, а после травмы стал тренировать детские команды.
Напомним, 30 ноября 2024 года под Качканаром водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил пешехода.