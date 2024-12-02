Грязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмиг

Posted 2 декабря, 15:01
Published 2 декабря, 15:01
Modified 2 декабря, 15:03
Updated 2 декабря, 15:03
Разные типы отложений на утюге будем чистить разными способами. Если подошва стала черной, то понадобится мягкий абразив, а с известковым налетом будем бороться с помощью кислоты.
Смешайте уксус и соду до образования пасты. Нанесите пасту на теплую подошву утюга с помощью мягкой тряпки и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Осторожно потрите загрязненные места. Протрите подошву чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки смеси.
Сода — это мягкий абразив, который отлично убирает черноту и не повреждает поверхность.
Сделайте пасту из воды и соды — консистенция должна быть как у зубной пасты. Нанесите пасту на подошву утюга и аккуратно потрите, особенно в местах с налетом. Смойте остатки пасты влажной тряпкой.
Таким способом можно избавиться от известкового налета, который образуется из-за использования при отпаривании жесткой воды.
Берем 200 мл воды, растворяем в ней 30 г лимонной кислоты. Тщательно перемешиваем. Заливаем приготовленную смесь в утюг. После нагревания необходимо многократным нажатием кнопки выпуска пара провести очистку, — дает совет портал 102News.
Нагрейте утюг до теплого состояния. Смочите тряпку в уксусе и протрите подошву утюга. Если известковый налет очень старый и жесткий, оставьте для воздействия на 30 минут. Затем промойте подошву влажной тряпкой для удаления остатков средства.
Если домашние средства не дают результата, вы можете использовать специальные чистящие средства для утюгов, которые продаются в магазинах.
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