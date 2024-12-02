Грязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмиг

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Уксус и сода Сода и вода Лимонная кислота Белый уксус

Со временем подошва утюга покрывается нагаром, который пачкает и портит вещи. Вернуть блеск и чистоту поможет порошок, который вы найдете у себя на кухне — стоит копейки, а эффект потрясающий.