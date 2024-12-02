tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 15:01

Published 2 декабря, 15:01

Modified 2 декабря, 15:03

Updated 2 декабря, 15:03

Грязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмиг

Грязный нагар с утюга отвалился большим куском: это дешевое средство справилось вмиг

2 декабря 2024, 15:01
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Со временем подошва утюга покрывается нагаром, который пачкает и портит вещи. Вернуть блеск и чистоту поможет порошок, который вы найдете у себя на кухне — стоит копейки, а эффект потрясающий.

Разные типы отложений на утюге будем чистить разными способами. Если подошва стала черной, то понадобится мягкий абразив, а с известковым налетом будем бороться с помощью кислоты.

Уксус и сода

Смешайте уксус и соду до образования пасты. Нанесите пасту на теплую подошву утюга с помощью мягкой тряпки и оставьте для воздействия на 15-20 минут. Осторожно потрите загрязненные места. Протрите подошву чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки смеси.

Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известью
Узнать подробнее

Сода — это мягкий абразив, который отлично убирает черноту и не повреждает поверхность.

Сода и вода

Сделайте пасту из воды и соды — консистенция должна быть как у зубной пасты. Нанесите пасту на подошву утюга и аккуратно потрите, особенно в местах с налетом. Смойте остатки пасты влажной тряпкой.

Лимонная кислота

Таким способом можно избавиться от известкового налета, который образуется из-за использования при отпаривании жесткой воды.

Берем 200 мл воды, растворяем в ней 30 г лимонной кислоты. Тщательно перемешиваем. Заливаем приготовленную смесь в утюг. После нагревания необходимо многократным нажатием кнопки выпуска пара провести очистку, — дает совет портал 102News.
Кожуру от мандаринов теперь выпрашиваю у соседей — самая незаменимая вещь в хозяйстве
Узнать подробнее

Белый уксус

Нагрейте утюг до теплого состояния. Смочите тряпку в уксусе и протрите подошву утюга. Если известковый налет очень старый и жесткий, оставьте для воздействия на 30 минут. Затем промойте подошву влажной тряпкой для удаления остатков средства.

Если домашние средства не дают результата, вы можете использовать специальные чистящие средства для утюгов, которые продаются в магазинах.

Ранее эксперты подсказали, как освежить дом во время уборки пылесосом.

Вот почему экраны телевизоров тускнеют и портятся: эти 3 ошибки допускают почти все
Узнать подробнее
Читайте также:
Темный налет на эмалированных кастрюлях исчез за 5 минут: действенные методы очисткиИз стиральной машины выйдут литры грязи: добавляем колпачок этого средства и ждемРешетка на плите больше не будет пачкать руки: отмываем ее от грязи и липкого налета
#Дарья Бобровицкая#Россия#Чистка#Уксус#Лимонная кислота#Дом и сад#КЦ#Утюг#Сода#Нагар#Полезные советы#Подошва#Белый уксус#Чистящие средства
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика