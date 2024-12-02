Итоги недели: удушающий смог, «Водоканал» со штрафом и букет из превышений

Еще один запах, который мучает тагильчан, — запах лошадиного навоза. Так, горожане пожаловались на гуляющий по Пихтовым горам лошадей. По их мнению, животные не только создают неприятный запах, но и опасность для окружающий. В местной районной администрации сообщили, что в случаях, если горожан не устраивает эта ситуация, нужно обращаться в полицию.