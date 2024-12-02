Итоги недели: удушающий смог, «Водоканал» со штрафом и букет из превышений

Posted 2 декабря, 06:31
Published 2 декабря, 06:31
Modified 2 декабря, 06:34
Updated 2 декабря, 06:34
Тема качества воздуха в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге была весьма актуальной на минувшей неделе. С понедельника тагильчане ощущали смог, загазованность и вовсе сравнивали с пыльной Калифорнией. В этот же день в регионе объявили предупреждение об НМУ — из-за погоды выбросам стало сложнее рассеиваться. Добавим, ситуация осложнилась еще с выходных — в день матери, 24 ноября, в Нижнем Тагиле УГМС официально отчиталось о превышении диоксида азота.
Во вторник, 26 ноября, на датчиках газоанализаторов было отображено превышение оксида углерода, или угарного газа. Интересно, что на неделе горожане жаловались на повсеместный запах гари. Двумя днями позже нормативы в Нижнем Тагиле превысили сразу три вещества загрязнителя — оксид углерода, оксид азота и сероводород.
Параллельно вместе с тагильчанами мучались и екатеринбуржцы. Они жаловались на то же — несколько дней в столице Урала держался смог с запахом гари. По заверению синоптиков, такая ситуация сложилась из-за погода и слабого ветра. Власти Екатеринбурга назвали экологическую обстановку в эти дни неблагополучной и обещали, что это пройдет в начале следующей (уже этой) недели.
Досталось и жителям Невьянска. В социальных сетях они рассказали, что город заполонила пыль. По мнению невьянцев, причиной появления сероватой пыли стал местный завод — «Невьянский цементник». Горожане даже шутят, что таким образом завод помогает избавиться от последствий гололеда.
Еще один запах, который мучает тагильчан, — запах лошадиного навоза. Так, горожане пожаловались на гуляющий по Пихтовым горам лошадей. По их мнению, животные не только создают неприятный запах, но и опасность для окружающий. В местной районной администрации сообщили, что в случаях, если горожан не устраивает эта ситуация, нужно обращаться в полицию.
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