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Posted 2 декабря, 06:31

Published 2 декабря, 06:31

Modified 2 декабря, 06:34

Updated 2 декабря, 06:34

Итоги недели: удушающий смог, «Водоканал» со штрафом и букет из превышений

Итоги недели: удушающий смог, «Водоканал» со штрафом и букет из превышений

2 декабря 2024, 06:31
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
Еще раз вспомним, какие события на экологическую тему фигурировали в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Свердловской области на минувшей неделе — с 25 ноября по 1 декабря. Все о качестве воздуха, воды и, конечно, немного позитива.

Тема качества воздуха в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге была весьма актуальной на минувшей неделе. С понедельника тагильчане ощущали смог, загазованность и вовсе сравнивали с пыльной Калифорнией. В этот же день в регионе объявили предупреждение об НМУ — из-за погоды выбросам стало сложнее рассеиваться. Добавим, ситуация осложнилась еще с выходных — в день матери, 24 ноября, в Нижнем Тагиле УГМС официально отчиталось о превышении диоксида азота.

Во вторник, 26 ноября, на датчиках газоанализаторов было отображено превышение оксида углерода, или угарного газа. Интересно, что на неделе горожане жаловались на повсеместный запах гари. Двумя днями позже нормативы в Нижнем Тагиле превысили сразу три вещества загрязнителя — оксид углерода, оксид азота и сероводород.

Параллельно вместе с тагильчанами мучались и екатеринбуржцы. Они жаловались на то же — несколько дней в столице Урала держался смог с запахом гари. По заверению синоптиков, такая ситуация сложилась из-за погода и слабого ветра. Власти Екатеринбурга назвали экологическую обстановку в эти дни неблагополучной и обещали, что это пройдет в начале следующей (уже этой) недели.

«Сайлент Хилл какой-то»: жители Тагилстроя пожаловались на смог и запах
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Досталось и жителям Невьянска. В социальных сетях они рассказали, что город заполонила пыль. По мнению невьянцев, причиной появления сероватой пыли стал местный завод — «Невьянский цементник». Горожане даже шутят, что таким образом завод помогает избавиться от последствий гололеда.

«Откуда столько пыли?»: жители Невьянска жалуются на выбросы от завода
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Еще один запах, который мучает тагильчан, — запах лошадиного навоза. Так, горожане пожаловались на гуляющий по Пихтовым горам лошадей. По их мнению, животные не только создают неприятный запах, но и опасность для окружающий. В местной районной администрации сообщили, что в случаях, если горожан не устраивает эта ситуация, нужно обращаться в полицию.

«Надоело нюхать их навоз»: жители Тагила пожаловались на гуляющих по лесу лошадей
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В Нижнем Тагиле ООО «Водоканал-НТ» получил штраф за вред экологии — 1,4 миллиона рублей. Такое решение вынес суд после иска природоохранной прокуратуры. Однако вину в загрязнении рек компания не признала. По словам представителей ООО «Водоканал-НТ», реки загрязняют местные промышленные предприятия, а сама фирма попросту не имеет мощностей, чтобы очищать сточные воды.

«Водоканал» Нижнего Тагила не признает вину в загрязнении рек
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В поселке Черноисточинск продолжается строительство станции водоподготовки «Южная». Подрядчик перешел к этапу монтажа песчаных фильтров — уже сделали половину из 120 штук.

Подрядчик монтирует песчаные фильтры на станции водоподготовки «Южная» под Тагилом
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В экодоме «Народный» собрались участники первого «ЭкоПрактикума», где приглашенные представители СМИ обсуждали экологические проблемы, их последствия и пути решения. Это, своего рода, просветительский формат, который был реализован еще и при участии минэнергетики и ЖКХ региона.

«ЭкоПрактикум» для областных СМИ прошел на базе мультицентра «Народный» в Тагиле
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А в Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который за 6 миллионов рублей займется эксплуатационным содержанием локальных очистных сооружений на обоих берегах моста через Нижнетагильский пруд.

6 млн выделено на обслуживание очистных сооружений у моста через Нижнетагильский пруд
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#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Экология#Свердловская область#Воздух#Вода#ООО "Водоканал-НТ"#Выбросы#Екатеринбург#Чистый воздух
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