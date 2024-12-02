Изменился до неузнаваемости: в Нижнем Тагиле открыт Новый молодежный театр

К поздравлениям присоединились, пожелали новых успехов театру депутаты Законодательного Собрания Свердловской области В. В. Погудин, В. В. Малых и другие. Награждения и поздравления чередовались со спектаклем, фильмом об истории и становлении театра. Завершилось торжество задуванием свеч на праздничном торте. А жизнь в театре только разгорается! Впереди интересные спектакли, которые с нетерпением ждут тагильчане.