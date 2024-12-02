Изменился до неузнаваемости: в Нижнем Тагиле открыт Новый молодежный театр

Posted 2 декабря, 05:05
Published 2 декабря, 05:05
Modified 2 декабря, 05:07
Updated 2 декабря, 05:07
Возвели его по инициативе Совета женщин инженерно-технических работников. В этом клубе они читали лекции по вопросам педагогики, литературы, гигиены, проводили курсы кройки и шитья. В 50-е годы здание передали строительному тресту №88, оно стало называться Домом культуры строителей «УралМашСтроя», или, сокращённо, УМС. В нём показывали кино, проводили дискотеки, играли оркестр и несколько ВИА, работали секции и кружки.
Новую жизнь в здание вдохнул в 1993 году Молодёжный театр, которым более 20 лет руководил заслуженный артист России Владимир Давыдович Вейде. В 2019 году театр возглавили Наталья Владимировна Мозжакова. С обновлением творческого коллектива поменялось и название на Новый Молодёжный театр.
А ещё театр дождался капремонта. Его начали осенью 2022 года. За сравнительно короткий срок в театре заменили коммуникации, кровлю, установили новые окна, произвели перепланировку административной части здания, в зрительном зале установили удобные кресла-трансформеры. На сцене смонтировали новые галереи, подъёмные механизмы, в большом и камерном «мамином» залах установили современное сценическое оборудование и т. д.
Около театра сделали удобную парковку, дорожки, установили лавочки, построили летнюю сцену, трибуну для зрителей, детскую площадку. На ремонтные работы и техническое переоснащение Нового Молодёжного театра было потрачено около полумиллиарда рублей.
И — театр преобразился! Гостей креативно встречали счастливые новосёлы-артисты Нового Молодёжного театра. Они играли на музыкальных инструментах и пели. Чудесный живой вокал подкреплялся артистизмом, общением со зрителями. Торжественно была перерезаны ленточка, открыта портретная галерея с творческим коллективом театра: зрители должны знать в лицо артистов Нового Молодёжного театра!
И вот зал заполнен до отказа. В нём подрядчики, строители, представители власти, депутаты и т. д. Всех тепло приветствовала директор Нового Молодёжного театра Н. В. Мозжакова. Она рассказала о проведённом капремонте и новом оборудовании, преобразившем театр, поблагодарила за помощь губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, министра культуры С. Н. Учайкину, главу Нижнего Тагила В. Ю. Пинаева, подрядчиков, строителей, которые ударно провели капремонт.
Я была здесь, когда всё начиналось, видела, как идёт ремонт, — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина. — Сейчас счастлива, что появилось современное учреждение культуры. Это многофункциональная площадка для проведения самых разных спектаклей, дающие возможности для поиска таких форм, которые будут востребованы у зрителя, особенно у молодёжи.
Глава Нижнего Тагила В. Ю. Пинаев поблагодарил за помощь, содействие в реализации нацпроекта по капремонту театра С. Н. Учайкину, вручив ей, под аплодисменты зала, букет цветов. Поблагодарил тех, кто внёс весомую лепту в капремонт театра, наградив благодарственными письмами ЗАО «Стройкомплекс» и другие организации.
К поздравлениям присоединились, пожелали новых успехов театру депутаты Законодательного Собрания Свердловской области В. В. Погудин, В. В. Малых и другие. Награждения и поздравления чередовались со спектаклем, фильмом об истории и становлении театра. Завершилось торжество задуванием свеч на праздничном торте. А жизнь в театре только разгорается! Впереди интересные спектакли, которые с нетерпением ждут тагильчане.