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Posted 2 декабря, 05:05

Published 2 декабря, 05:05

Modified 2 декабря, 05:07

Updated 2 декабря, 05:07

В Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр после ремонта за полмиллиарда

Изменился до неузнаваемости: в Нижнем Тагиле открыт Новый молодежный театр

2 декабря 2024, 05:05
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru.

В Нижнем Тагиле открыли Новый молодежный театр после ремонта за полмиллиарда

29 ноября торжественно открылся, отпраздновал своё новоселье Новый Молодёжный театр, изменившийся до неузнаваемости после капитального ремонта. Светодиодная архитектурная подсветка подчёркивала красоту здания на улице Ильича, построенного ещё в 1937 году.

Возвели его по инициативе Совета женщин инженерно-технических работников. В этом клубе они читали лекции по вопросам педагогики, литературы, гигиены, проводили курсы кройки и шитья. В 50-е годы здание передали строительному тресту №88, оно стало называться Домом культуры строителей «УралМашСтроя», или, сокращённо, УМС. В нём показывали кино, проводили дискотеки, играли оркестр и несколько ВИА, работали секции и кружки.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Новую жизнь в здание вдохнул в 1993 году Молодёжный театр, которым более 20 лет руководил заслуженный артист России Владимир Давыдович Вейде. В 2019 году театр возглавили Наталья Владимировна Мозжакова. С обновлением творческого коллектива поменялось и название на Новый Молодёжный театр.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

А ещё театр дождался капремонта. Его начали осенью 2022 года. За сравнительно короткий срок в театре заменили коммуникации, кровлю, установили новые окна, произвели перепланировку административной части здания, в зрительном зале установили удобные кресла-трансформеры. На сцене смонтировали новые галереи, подъёмные механизмы, в большом и камерном «мамином» залах установили современное сценическое оборудование и т. д.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Около театра сделали удобную парковку, дорожки, установили лавочки, построили летнюю сцену, трибуну для зрителей, детскую площадку. На ремонтные работы и техническое переоснащение Нового Молодёжного театра было потрачено около полумиллиарда рублей.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

И — театр преобразился! Гостей креативно встречали счастливые новосёлы-артисты Нового Молодёжного театра. Они играли на музыкальных инструментах и пели. Чудесный живой вокал подкреплялся артистизмом, общением со зрителями. Торжественно была перерезаны ленточка, открыта портретная галерея с творческим коллективом театра: зрители должны знать в лицо артистов Нового Молодёжного театра!

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

И вот зал заполнен до отказа. В нём подрядчики, строители, представители власти, депутаты и т. д. Всех тепло приветствовала директор Нового Молодёжного театра Н. В. Мозжакова. Она рассказала о проведённом капремонте и новом оборудовании, преобразившем театр, поблагодарила за помощь губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева, министра культуры С. Н. Учайкину, главу Нижнего Тагила В. Ю. Пинаева, подрядчиков, строителей, которые ударно провели капремонт.

Я была здесь, когда всё начиналось, видела, как идёт ремонт, — сказала министр культуры Свердловской области Светлана Николаевна Учайкина. — Сейчас счастлива, что появилось современное учреждение культуры. Это многофункциональная площадка для проведения самых разных спектаклей, дающие возможности для поиска таких форм, которые будут востребованы у зрителя, особенно у молодёжи.
Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

Глава Нижнего Тагила В. Ю. Пинаев поблагодарил за помощь, содействие в реализации нацпроекта по капремонту театра С. Н. Учайкину, вручив ей, под аплодисменты зала, букет цветов. Поблагодарил тех, кто внёс весомую лепту в капремонт театра, наградив благодарственными письмами ЗАО «Стройкомплекс» и другие организации.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru

К поздравлениям присоединились, пожелали новых успехов театру депутаты Законодательного Собрания Свердловской области В. В. Погудин, В. В. Малых и другие. Награждения и поздравления чередовались со спектаклем, фильмом об истории и становлении театра. Завершилось торжество задуванием свеч на праздничном торте. А жизнь в театре только разгорается! Впереди интересные спектакли, которые с нетерпением ждут тагильчане.

Фото: Виктор Кузнецов. tagilcity.ru
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