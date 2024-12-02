Кладу эту приправу в пакет с хлебом — остается мягким и вкусным целую неделю

Также, если вы покупаете или печете целую буханку, старайтесь не нарезать ее, пока не понадобится. Нарезанные края быстрее высыхают и становятся черствыми. Если вы хотите сохранить хлеб на более длительный срок, то заморозка — отличный способ. Нарежьте хлеб на порции и положите в морозильный пакет или контейнер. Чтобы разморозить, достаточно оставить его на несколько часов при комнатной температуре или подогреть в духовке.