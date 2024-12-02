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Posted 2 декабря, 14:34

Published 2 декабря, 14:34

Modified 2 декабря, 14:36

Updated 2 декабря, 14:36

Кладу эту приправу в пакет с хлебом — остается мягким и вкусным целую неделю

Кладу эту приправу в пакет с хлебом — остается мягким и вкусным целую неделю

2 декабря 2024, 14:34
Фото: 1MI.
Рубрика
Еда и напитки
Если вам часто приходится выкидывать черствый и заплесневевший хлеб, попробуйте одну хитрость, которая позволит сохранить батоны и буханки свежими в течение нескольких дней.

Хлеб быстро портится по двум причинам: если он сделан с нарушением технологий либо при неправильном хранении после покупки.

Лучший способ сохранить хлеб свежим — это положить его в чистый полотняный мешок из хлопка или в бумажный пакет. Эти материалы позволяют хлебу «дышать», предотвращая накопление влаги и образование плесени. Также решить проблему поможет деревянная хлебница, которая защищает его от пыли и насекомых, сохраняя при этом циркуляцию воздуха.

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Но если даже при соблюдении этих условий хлеб быстро сохнет и покрывается плесенью, попробуйте положить в пакет лавровый лист.

Именно они помогут хлебу оставаться свежим и мягким. Продукт полностью сохранит свои свойства. Никакой плесени на нем не появится, — уверяют эксперты портала News102.

Лавровый лист богат эфирными маслами, которые помогают создать в пакете необходимый микроклимат. А также эта приправа обладает антисептическими свойствами и замедляет рост плесневых грибов.

Некоторые хозяйки кладут в упаковку, где хранится хлеб, яблоко или стебель сельдерея. Эти продукты выделяют влагу, но в умеренных количествах — хлеб дольше сохраняет мягкость и свежесть.

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Также, если вы покупаете или печете целую буханку, старайтесь не нарезать ее, пока не понадобится. Нарезанные края быстрее высыхают и становятся черствыми. Если вы хотите сохранить хлеб на более длительный срок, то заморозка — отличный способ. Нарежьте хлеб на порции и положите в морозильный пакет или контейнер. Чтобы разморозить, достаточно оставить его на несколько часов при комнатной температуре или подогреть в духовке.

И помните, что, если у вас остался черствый хлеб, то не стоит его сразу выкидывать: из кусочков можно приготовить гренки, сухарики или сделать панировочные сухари.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Питание#Хранение#Кулинария#Хлеб#Лавровый лист#КЦ#Еда и напитки#Приправы#Замораживание
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