Массовое ДТП с автобусом произошло на Объездной в Екатеринбурге

Posted 2 декабря, 07:18
Published 2 декабря, 07:18
Modified 2 декабря, 07:20
Updated 2 декабря, 07:20
В первый день зимы, в вечернее время, случилось ДТП с участием автобуса. По информации из Госавтоинспекции пострадавших в этой аварии нет. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.
В этот же вечер на этой улице на 300 метров подальше произошла еще одна автоавария, а еще через несколько десятков метров третья, рассказали подписчики «Инцидент Екатеринбург» в комментариях к посту о первой аварии.
Напомним, два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области.