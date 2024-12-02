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Posted 2 декабря, 07:18

Published 2 декабря, 07:18

Modified 2 декабря, 07:20

Updated 2 декабря, 07:20

Массовое ДТП с автобусом произошло на Объездной в Екатеринбурге

Массовое ДТП с автобусом произошло на Объездной в Екатеринбурге

2 декабря 2024, 07:18
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге на Объездной одновременно произошли несколько автоаварий.

В первый день зимы, в вечернее время, случилось ДТП с участием автобуса. По информации из Госавтоинспекции пострадавших в этой аварии нет. По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение.

В этот же вечер на этой улице на 300 метров подальше произошла еще одна автоавария, а еще через несколько десятков метров третья, рассказали подписчики «Инцидент Екатеринбург» в комментариях к посту о первой аварии.

Напомним, два человека погибли в ДТП с бензовозом в Свердловской области.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#Массовое дтп#Екатеринбург#Инцидент
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