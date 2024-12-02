Мигранты в Екатеринбурге избили пассажира в автобусе

Posted 2 декабря, 08:37
Published 2 декабря, 08:37
Modified 2 декабря, 08:39
Updated 2 декабря, 08:39
Иностранцы, ехавшие в общественном транспорте, напали на екатеринбуржца. При этом они угрожали шоферу и другим пассажирам. После нанесения травм злоумышленники убежали, рассказали в пресс-службе регионального СК.
Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и рассказать ему об обстоятельствах случившегося и итогах следствия. Возбуждением дела и докладом займется исполняющий обязанности главы областного СК Константин Мирошниченко.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на школьника из-за того, что он не хотел оплачивать проезд из-за отсутствия QR-кода.