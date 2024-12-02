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Posted 2 декабря, 08:37

Published 2 декабря, 08:37

Modified 2 декабря, 08:39

Updated 2 декабря, 08:39

Мигранты в Екатеринбурге избили пассажира в автобусе

Мигранты в Екатеринбурге избили пассажира в автобусе

2 декабря 2024, 08:37
Фото: 1MI.
Сюжет
Мигранты
В Екатеринбурге мигранты напали на местного жителя в автобусе в ноябре 2024 года.

Иностранцы, ехавшие в общественном транспорте, напали на екатеринбуржца. При этом они угрожали шоферу и другим пассажирам. После нанесения травм злоумышленники убежали, рассказали в пресс-службе регионального СК.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело и рассказать ему об обстоятельствах случившегося и итогах следствия. Возбуждением дела и докладом займется исполняющий обязанности главы областного СК Константин Мирошниченко.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина напал в автобусе на школьника из-за того, что он не хотел оплачивать проезд из-за отсутствия QR-кода.

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