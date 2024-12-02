Многодетным семьям в Нижнем Тагиле возместят расходы на сумму до 50 тысяч рубелей

Posted 2 декабря, 05:09
Published 2 декабря, 05:09
Modified 2 декабря, 07:13
Updated 2 декабря, 07:13
Многодетные семьи смогут получить компенсацию за установку индивидуальных систем водоотведения в размере до 50 000 рублей, что является значительной суммой для многих семей, особенно тех, кто занимается обустройством своего участка впервые.
Средства на эти цели будут выделены из городского бюджета, а порядок предоставления выплат будет определен администрацией города до 1 января 2025 года. Новый законопроект уже внесет для рассмотрения на заседании городской думы.
Речь идет о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки тем гражданам, кто получил бесплатные земельные участки на территории Нижнего Тагила согласно Закону Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений».
Эта мера предусматривает возможность получения единовременной денежной выплаты для возмещения расходов на устройство индивидуальной системы водоотведения на таких участках.