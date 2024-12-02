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Posted 2 декабря, 09:58

Published 2 декабря, 09:58

Modified 2 декабря, 10:00

Updated 2 декабря, 10:00

Молодой человек удирал от ГАИ и влетел в газопровод в селе под Нижним Тагилом

Молодой человек удирал от ГАИ и влетел в газопровод в селе под Нижним Тагилом

2 декабря 2024, 09:58
Фото: ГИБДД по Нижнему Тагилу.
В селе Бродово под Нижним Тагилом 17-летний водитель автомобиля ВАЗ влетел в газопровод.

Юноша ехал в автомобиле с девушкой. Автоинспекторы потребовали остановиться, однако он проигнорировал и не стал останавливаться. Сотрудникам ГАИ пришлось ехать следом, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ведомства.

Во время погони молодой человек влетел в газопровод. В аварии пострадала девушка. Известно, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам мамы подростка, он купил машину в 2023 году. Она разрешала ему ездить за рулем.

Напомним, 21 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле девушка за рулем автомобиля влетела в стену ТЦ.

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