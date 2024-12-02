Молодой человек удирал от ГАИ и влетел в газопровод в селе под Нижним Тагилом

Во время погони молодой человек влетел в газопровод. В аварии пострадала девушка. Известно, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам мамы подростка, он купил машину в 2023 году. Она разрешала ему ездить за рулем.