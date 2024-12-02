Молодой человек удирал от ГАИ и влетел в газопровод в селе под Нижним Тагилом

Posted 2 декабря, 09:58
Published 2 декабря, 09:58
Modified 2 декабря, 10:00
Updated 2 декабря, 10:00
Юноша ехал в автомобиле с девушкой. Автоинспекторы потребовали остановиться, однако он проигнорировал и не стал останавливаться. Сотрудникам ГАИ пришлось ехать следом, рассказали в пресс-службе нижнетагильского ведомства.
Во время погони молодой человек влетел в газопровод. В аварии пострадала девушка. Известно, что водитель и пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. По словам мамы подростка, он купил машину в 2023 году. Она разрешала ему ездить за рулем.
Напомним, 21 ноября 2024 года в Нижнем Тагиле девушка за рулем автомобиля влетела в стену ТЦ.