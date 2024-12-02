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Posted 2 декабря, 04:55

Published 2 декабря, 04:55

Modified 2 декабря, 04:57

Updated 2 декабря, 04:57

Около детской поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле обновлен асфальт

Около детской поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле обновлен асфальт

2 декабря 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле завершились ремонтные работы между домами №34 и 32 на улице Окунева.

Рабочие обновили асфальт во внутриквартальном проезде около детской поликлиники. Так, перед его укладкой специалисты с помощью специального оборудования сделали основание сухим, рассказали в компании «УБТ-Сервис».

Кроме того, в асфальт были применены добавки, которые дают возможность укладывать дорожное покрытие при температуре до -10 градусов.

Теперь проходить и проезжать здесь гораздо комфортнее! — сообщает организация.

Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Город#Детская поликлиника#Ремонт дорог#Дороги#Проезд#Рабочие#Асфальт#Ремонтные работы#Екатеринбург
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