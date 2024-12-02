Около детской поликлиники на Вагонке в Нижнем Тагиле обновлен асфальт

Posted 2 декабря, 04:55
Published 2 декабря, 04:55
Modified 2 декабря, 04:57
Updated 2 декабря, 04:57
Рабочие обновили асфальт во внутриквартальном проезде около детской поликлиники. Так, перед его укладкой специалисты с помощью специального оборудования сделали основание сухим, рассказали в компании «УБТ-Сервис».
Кроме того, в асфальт были применены добавки, которые дают возможность укладывать дорожное покрытие при температуре до -10 градусов.
Теперь проходить и проезжать здесь гораздо комфортнее! — сообщает организация.
Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается строительство новой дороги в микрорайоне Ольховка.