Опасный вид пневмонии в Свердловской области. Чего бояться?

К действенным мерам профилактики относятся вакцинация против пневмококковой и гемофильных инфекций, сезонного гриппа и коронавируса. Помимо этого, для самой уязвимой группы населения — детей — проводят такие мероприятия, как — выявление и изоляция заболевших, разобщение, дезинфекция и разъяснительная работа в учреждениях. Ранее в Нижнем Тагиле на карантин были закрыты 2 группы в двух детсадах, а также 26 классов в шестнадцати школах.