tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 10:56

Published 2 декабря, 10:56

Modified 2 декабря, 10:58

Updated 2 декабря, 10:58

Микоплазменная пневмония в Свердловской области

Опасный вид пневмонии в Свердловской области. Чего бояться?

2 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney. Микоплазменная пневмония в Свердловской области
Микоплазменная пневмония в Свердловской области является основной причиной госпитализации, а также введения карантина в детсадах и школах. Ситуация с заболеваемостью в регионе и реальная история тагильчанки, которой диагностировали микоплазменную пневмонию, — в материале TagilCity.ru.

Микоплазменная пневмония — что это?

По статистике, пневмония повсеместно является одной из ведущих причин госпитализации и смертей. Заболевание затрагивает дыхательные пути человека. При микоплазменной пневмонии возбудителями являются внутриклеточные организмы — Mycoplasma pneumoniae. В целом причиной порядка 30% от всех пневмоний, в том числе атипичных, является именно этот микроорганизм.

У меня была левосторонняя сегментарная внебольничная пневмония. Я сдавала анализ на микоплазму. Это была именно микоплазменная пневмония, где я ее подцепила — не знаю. У дочки все хорошо, но у нее был гнойный отит. Но я, кстати, читала, что микоплазма уходит в отит, видимо у дочери слабым местом оказались уши, а у меня — легкие, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Мария.

О том, как начиналась и проходила пневмония у тагильчанки, она подробно рассказала редакции TagilCity.ru.

Микоплазменная пневмония в Свердловской области: признаки, лечение, опасностиМикоплазменная пневмония в Свердловской области: признаки, лечение, опасности
Микоплазменная пневмония в Свердловской области: признаки, лечение, опасности. Фото: Изображение Midjourney

Первые симптомы микоплазменной пневмонии у детей и взрослых

Заболеванию присущи следующие симптомы:

  1. Постепенно усиливающийся кашель.
  2. Повышенная температура. Чаще это субфебрильные и фебрильные показатели (37-39 градусов).
  3. Насморк.
  4. Болевой синдром в ребрах при кашле.
  5. Головная боль.
  6. Общая слабость.
  7. Одышка даже при низкой активности.

Бывает, что симптомы проявляются не все и постепенно.

Я кашляла где-то месяц. Кашель, как сказали врачи, похож на коклюш. Предварительно мне поставили острый бронхит, назначили первые антибиотики. Температуры не было, я даже на больничный не пошла. После курса лекарств кашель не прекратился, пила порошки от кашля, но не помогало. Потом спустя месяц болезни у меня поднялась температура. Тут я поняла, что нужно сделать рентген, оказалось — пневмония. Выписали второй курс антибиотиков, более сильных и шипучки. Пропила 10 дней, мне стало легче, кашель ушел, но оставалась слабость. Анализы были так себе. Спустя две недели меня выписали, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Мария.

С момента попадания возбудителя в организм ребенка или взрослого может пройти 2-3 недели. К концу этого периода появляются первые симптомы, или красные флаги при микоплазменной пневмонии. Некоторые из них можно охарактеризовать как «ухудшение после улучшения»:

  1. Жесткое дыхание и хрипы.
  2. Болезненный сухой кашель на протяжении 14-21 дня, затем появляется незначительная мокрота.
  3. Усиливающиеся при дыхании боли в области грудной клетки.
  4. Красное горло.
  5. Общая слабость, суставные и головные боли.
  6. Тошнота.
  7. Повторный подъем температуры после улучшения.

В этом случае, если вы до сих пор не обратились к доктору, нужно обязательно это сделать. Он может увидеть бактериальные изменения в анализах. Возможно, есть показания для курса антибиотиков при микоплазменной пневмонии.

Оказалось, это очень коварная болезнь. После того лечения я вышла на работу, проработала четыре дня и на четвертый день у меня опять поднялась температура. Мне пришлось вновь обратиться к врачу, мало ли на второе легкое перешло. В итоге оказалось, что анализы неспроста были такие плохие, было повышено СОЭ, получается, что я не долечилась, произошел рецидив. Назначили третий курс антибиотиков, плюсом ко всему — внутримышечные и внутривенные уколы. За 10 дней я все сделала. Спустя две недели, мне уже по рентгену поставили пневмонию без особенностей, — рассказывает Мария.
Первые симптомы микоплазменной пневмонии у детей и взрослыхПервые симптомы микоплазменной пневмонии у детей и взрослых
Первые симптомы микоплазменной пневмонии у детей и взрослых. Фото: 1MI

Что происходит с организмом после микоплазменной пневмонии?

В общей сложности от начала симптомов до конца лечения у Марии прошло два месяца. После длительного лечения у девушки пострадало общее состояние организма.

Нужно вовремя диагностироваться, идти на флюорографию, рентген. После выздоровления все равно есть одышка, слабость, головокружения, понизилось железо из-за болезни. Обычно оно как у космонавта, а тут на нижней границе, — поделилась с TagilCity.ru Мария.
Микоплазменная пневмония — что это?Микоплазменная пневмония — что это?
Микоплазменная пневмония — что это?. Фото: Изображение Midjourney

Микоплазменная пневмония в Свердловской области — чего опасаться?

В Роспотребнадзоре Свердловской области отмечают, что в 2024 году произошел подъем заболеваемости внебольничными пневмониями именно из-за микоплазменной инфекции. Однако глобально ситуация оценивается как контролируемая и управляемая.

В регионе она развивается синхронно с общероссийской. Однако на начало декабря, по заверению главного санитарного врача Нижнего Тагила, Юрия Бармина, имеется хорошая динамика в сторону спада.

Благодаря принятым мерам ситуацию стабилизировали и заболеваемость пошла на спад, - отметил Юрий Бармин в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.

К действенным мерам профилактики относятся вакцинация против пневмококковой и гемофильных инфекций, сезонного гриппа и коронавируса. Помимо этого, для самой уязвимой группы населения — детей — проводят такие мероприятия, как — выявление и изоляция заболевших, разобщение, дезинфекция и разъяснительная работа в учреждениях. Ранее в Нижнем Тагиле на карантин были закрыты 2 группы в двух детсадах, а также 26 классов в шестнадцати школах.

Пневмония в Нижнем Тагиле: сколько классов и групп в детсадах закрыты на карантин
Узнать подробнее
Вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекцийВакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций
Вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций. Фото: 1MI

Меры профилактики микоплазменной пневмонии

Эти меры, которые рекомендует соблюдать свердловский Роспотребнадзор, актуальны и для профилактики ОРВИ.

  1. Вакцинация против пневмококковой и гемофильной инфекций, а также против гриппа.
  2. Соблюдение правил личной гигиены.
  3. Не контактировать с людьми, имеющими признаки ОРВИ.
  4. Ведение здорового образа жизни.
Оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни, всегда обращайтесь за медицинской помощью, — рекомендует Роспотребнадзор.
Три школы Екатеринбурга закрылись на карантин
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Лечение#Болезнь#Роспотребнадзор#Заболеваемость#ОРВИ#Пневмония#Рентген#Екатеринбург#Симптомы#Все материалы авторов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика