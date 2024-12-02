Опасный вид пневмонии в Свердловской области. Чего бояться?

Posted 2 декабря, 10:56
Published 2 декабря, 10:56
Modified 2 декабря, 10:58
Updated 2 декабря, 10:58
По статистике, пневмония повсеместно является одной из ведущих причин госпитализации и смертей. Заболевание затрагивает дыхательные пути человека. При микоплазменной пневмонии возбудителями являются внутриклеточные организмы — Mycoplasma pneumoniae. В целом причиной порядка 30% от всех пневмоний, в том числе атипичных, является именно этот микроорганизм.
У меня была левосторонняя сегментарная внебольничная пневмония. Я сдавала анализ на микоплазму. Это была именно микоплазменная пневмония, где я ее подцепила — не знаю. У дочки все хорошо, но у нее был гнойный отит. Но я, кстати, читала, что микоплазма уходит в отит, видимо у дочери слабым местом оказались уши, а у меня — легкие, — поделилась с редакцией TagilCity.ru тагильчанка Мария.
О том, как начиналась и проходила пневмония у тагильчанки, она подробно рассказала редакции TagilCity.ru.
Заболеванию присущи следующие симптомы:
Бывает, что симптомы проявляются не все и постепенно.
Я кашляла где-то месяц. Кашель, как сказали врачи, похож на коклюш. Предварительно мне поставили острый бронхит, назначили первые антибиотики. Температуры не было, я даже на больничный не пошла. После курса лекарств кашель не прекратился, пила порошки от кашля, но не помогало. Потом спустя месяц болезни у меня поднялась температура. Тут я поняла, что нужно сделать рентген, оказалось — пневмония. Выписали второй курс антибиотиков, более сильных и шипучки. Пропила 10 дней, мне стало легче, кашель ушел, но оставалась слабость. Анализы были так себе. Спустя две недели меня выписали, — поделилась с редакцией TagilCity.ru Мария.
С момента попадания возбудителя в организм ребенка или взрослого может пройти 2-3 недели. К концу этого периода появляются первые симптомы, или красные флаги при микоплазменной пневмонии. Некоторые из них можно охарактеризовать как «ухудшение после улучшения»:
В этом случае, если вы до сих пор не обратились к доктору, нужно обязательно это сделать. Он может увидеть бактериальные изменения в анализах. Возможно, есть показания для курса антибиотиков при микоплазменной пневмонии.
Оказалось, это очень коварная болезнь. После того лечения я вышла на работу, проработала четыре дня и на четвертый день у меня опять поднялась температура. Мне пришлось вновь обратиться к врачу, мало ли на второе легкое перешло. В итоге оказалось, что анализы неспроста были такие плохие, было повышено СОЭ, получается, что я не долечилась, произошел рецидив. Назначили третий курс антибиотиков, плюсом ко всему — внутримышечные и внутривенные уколы. За 10 дней я все сделала. Спустя две недели, мне уже по рентгену поставили пневмонию без особенностей, — рассказывает Мария.
В общей сложности от начала симптомов до конца лечения у Марии прошло два месяца. После длительного лечения у девушки пострадало общее состояние организма.
Нужно вовремя диагностироваться, идти на флюорографию, рентген. После выздоровления все равно есть одышка, слабость, головокружения, понизилось железо из-за болезни. Обычно оно как у космонавта, а тут на нижней границе, — поделилась с TagilCity.ru Мария.
В Роспотребнадзоре Свердловской области отмечают, что в 2024 году произошел подъем заболеваемости внебольничными пневмониями именно из-за микоплазменной инфекции. Однако глобально ситуация оценивается как контролируемая и управляемая.
В регионе она развивается синхронно с общероссийской. Однако на начало декабря, по заверению главного санитарного врача Нижнего Тагила, Юрия Бармина, имеется хорошая динамика в сторону спада.
Благодаря принятым мерам ситуацию стабилизировали и заболеваемость пошла на спад, - отметил Юрий Бармин в беседе с корреспондентом TagilCity.ru.
К действенным мерам профилактики относятся вакцинация против пневмококковой и гемофильных инфекций, сезонного гриппа и коронавируса. Помимо этого, для самой уязвимой группы населения — детей — проводят такие мероприятия, как — выявление и изоляция заболевших, разобщение, дезинфекция и разъяснительная работа в учреждениях. Ранее в Нижнем Тагиле на карантин были закрыты 2 группы в двух детсадах, а также 26 классов в шестнадцати школах.
Эти меры, которые рекомендует соблюдать свердловский Роспотребнадзор, актуальны и для профилактики ОРВИ.
Оставайтесь дома при появлении любых признаков болезни, всегда обращайтесь за медицинской помощью, — рекомендует Роспотребнадзор.