tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 09:18

Published 2 декабря, 09:18

Modified 2 декабря, 09:20

Updated 2 декабря, 09:20

Пациентке больницы в Екатеринбурге передали наркотики

Пациентка из больницы Екатеринбурга получила в передаче наркотические вещества

2 декабря 2024, 09:18
Фото: 1MI.

Пациентке больницы в Екатеринбурге передали наркотики

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту передачи пациентке больницы наркотических веществ. Подозреваемого в покушении на сбыт разыскивают.

В Екатеринбурге силовики возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ.

Запрещенное вещество нашли в передаче для пациентки 7-й городской больницы. Вместе с лекарственными препаратами в «посылке» находился подозрительный шприц, наполненный жидкостью.

Медицинский персонал оказался внимательным: сотрудники лечебного учреждения вызвали полицию. Оказалось, что женщине пытались передать героин. Под подозрение попал сожитель пациентки, пишет E1 со ссылкой на источник. По предварительным данным, ранее гражданин, который мог передать наркотик, был судим по статье о запрещенных веществах. Правоохранители должны разыскать подозреваемого.

Ранее сообщалось о смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.

Читайте также:
Житель Свердловской области занимался оборотом наркотиков через интернетЖитель Екатеринбурга получил 9 лет за сбыт наркотиков через интернетЖенщина в Нижнем Тагиле задержана по подозрению в обороте наркотиков
Мужчина в Екатеринбурге был в розыске за хранение наркотиков и прятался в шкафу
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Больница#Полиция#Уголовное дело#Медицина#Наркотики#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика