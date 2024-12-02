Пациентка из больницы Екатеринбурга получила в передаче наркотические вещества

Медицинский персонал оказался внимательным: сотрудники лечебного учреждения вызвали полицию. Оказалось, что женщине пытались передать героин. Под подозрение попал сожитель пациентки, пишет E1 со ссылкой на источник. По предварительным данным, ранее гражданин, который мог передать наркотик, был судим по статье о запрещенных веществах. Правоохранители должны разыскать подозреваемого.