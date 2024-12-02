Пациентка из больницы Екатеринбурга получила в передаче наркотические вещества

Posted 2 декабря, 09:18
Published 2 декабря, 09:18
Modified 2 декабря, 09:20
Updated 2 декабря, 09:20
В Екатеринбурге силовики возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотических веществ.
Запрещенное вещество нашли в передаче для пациентки 7-й городской больницы. Вместе с лекарственными препаратами в «посылке» находился подозрительный шприц, наполненный жидкостью.
Медицинский персонал оказался внимательным: сотрудники лечебного учреждения вызвали полицию. Оказалось, что женщине пытались передать героин. Под подозрение попал сожитель пациентки, пишет E1 со ссылкой на источник. По предварительным данным, ранее гражданин, который мог передать наркотик, был судим по статье о запрещенных веществах. Правоохранители должны разыскать подозреваемого.
Ранее сообщалось о смерти пациента с кардиостимулятором после проведения МРТ.