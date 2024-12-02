Пенсионер из Березовского лишился квартиры и поселился в гараже

В 2021 году мужчина встал в реестр обманутых дольщиков. Сейчас ведется работа по возвращению ему вложенных средств в размере 1,7 млн рублей. Однако, цены за более чем 10 лет на недвижимость изменились и мужчина теперь на эти деньги сможет купить комнату, пишет Е1.