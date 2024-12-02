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Posted 2 декабря, 08:48

Published 2 декабря, 08:48

Modified 2 декабря, 08:50

Updated 2 декабря, 08:50

Пенсионер из Березовского лишился квартиры и поселился в гараже

Пенсионер из Березовского лишился квартиры и поселился в гараже

2 декабря 2024, 08:48
Фото: Изображение Midjourney.
Обманутый дольщик из Березовского живет в гараже.

10 лет назад мужчина продал квартиру в Березовском и отдал деньги застройщику Владимиру Воробьеву из Екатеринбурга. За эти деньги он должен был получить двухкомнатную квартиру.

Однако, застройщик возвел многоквартирный дом на земле ИЖС и его вскоре снесли, а застройщика посадили в тюрьму. По решению суда пострадавшему должны были выплатить 3 млн рублей. Однако, этих денег он так и не дождался.

В результате пенсионер был вынужден поселиться в гараже. Мужчина установил там печь, сделал кровать, поставил умывальник. Моется он в общественной бане, а в туалет ходит на работе.

В 2021 году мужчина встал в реестр обманутых дольщиков. Сейчас ведется работа по возвращению ему вложенных средств в размере 1,7 млн рублей. Однако, цены за более чем 10 лет на недвижимость изменились и мужчина теперь на эти деньги сможет купить комнату, пишет Е1.

Напомним, в Свердловской области отменили закон об обманутых дольщиках.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Компенсация#Обманутые дольщики#Екатеринбург#Дольщик
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