Пенсионерку в Екатеринбурге вынудили продать квартиру угрозами связью с ВСУ

Posted 2 декабря, 04:24
Published 2 декабря, 04:24
Modified 2 декабря, 04:26
Updated 2 декабря, 04:26
Злоумышленники сначала утверждали, что пенсионерка якобы переводит деньги на нужды украинской армии. Женщина это отрицала, и тогда ей сказали, что ее взломали аферисты и она должна помочь в разоблачении преступников, пишет Е1.
По словам знакомого екатеринбурженки, ей звонили якобы от имени сотрудников полиции и ФСБ. Затем горожанке сообщили, что она должна продать квартиру, чтобы обезопасить свои деньги и помочь в поимке мошенников.
После того, как она отправила на указанный счет деньги, неизвестные перестали ей звонить. Родственники, узнав о случившемся, убедили потерпевшую обратиться в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге мошенники представляются жителям сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код из СМС-сообщения.