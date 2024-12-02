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Posted 2 декабря, 04:24

Published 2 декабря, 04:24

Modified 2 декабря, 04:26

Updated 2 декабря, 04:26

Пенсионерку в Екатеринбурге вынудили продать квартиру угрозами связью с ВСУ

Пенсионерку в Екатеринбурге вынудили продать квартиру угрозами связью с ВСУ

2 декабря 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney.
Мошенники заставили 76-летнюю женщину в Екатеринбурге продать квартиру и отправить им около четырех миллионов рублей. Ее запугали связью с ВСУ.

Злоумышленники сначала утверждали, что пенсионерка якобы переводит деньги на нужды украинской армии. Женщина это отрицала, и тогда ей сказали, что ее взломали аферисты и она должна помочь в разоблачении преступников, пишет Е1.

По словам знакомого екатеринбурженки, ей звонили якобы от имени сотрудников полиции и ФСБ. Затем горожанке сообщили, что она должна продать квартиру, чтобы обезопасить свои деньги и помочь в поимке мошенников.

После того, как она отправила на указанный счет деньги, неизвестные перестали ей звонить. Родственники, узнав о случившемся, убедили потерпевшую обратиться в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге мошенники представляются жителям сотрудниками поликлиники и просят продиктовать код из СМС-сообщения.

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