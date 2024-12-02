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Posted 2 декабря, 12:29

Published 2 декабря, 12:29

Modified 2 декабря, 12:31

Updated 2 декабря, 12:31

Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известью

Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известью

2 декабря 2024, 12:29
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Сырость и плесень — настоящие бедствия для подвалов и погребов. Но не стоит впадать в панику! Мы расскажем, как избавиться от сырости и воды с помощью негашеной извести.

Почему сырость в погребе и подвале так опасна

Сырость — это не просто неудобство и мелкая неприятность. Она может привести к серьезным последствиям. Так, из-за сырости образуется плесень, споры которой могут вызвать аллергию, астму и другие заболевания.

Любую плесень в доме нужно расценивать как потенциально опасную для здоровья и немедленно начинать борьбу, — предупреждает Роспотребнадзор.

Для человека плесень опасна из-за токсических испарений, которые вырабатывают многие виды грибка и споры.

Также влага способствует гниению дерева, повреждению кирпичной кладки и порче урожая. Кроме того, из-за сырости в погребе неприятно пахнет гнилью.

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Что такое негашеная известь

Негашеная известь, или оксид кальция, — это порошкообразное вещество, которое получают из известняка. Она известна своими осушающими свойствами и активно используется для борьбы с влагой. Причина, по которой это вещество так эффективно, заключается в его способности связываться с влагой.

Как применять негашеную известь для осушения погреба

Способ 1:

Очистите подвал или погреб от всего лишнего. Убедитесь, что все поверхности свободны от грязи и плесени. Рассыпьте негашеную известь равномерно по поверхности пола и стен — обычно достаточно 1-2 сантиметров слоя. Закройте все окна и двери на несколько дней, чтобы известь могла подействовать. Через 4-5 дней, когда известь впитает влагу, уберите остатки и проверьте уровень влажности с помощью гигрометра. Этот способ можно использовать, если сырость в подвале или погребе — временное явление.

Если в погребе образовалась плесень, то овощи становятся непригодными для едыЕсли в погребе образовалась плесень, то овощи становятся непригодными для еды
Если в погребе образовалась плесень, то овощи становятся непригодными для еды. Фото: Изображение Midjourney
Для борьбы с грибком и плесенью можно провести гашение извести прямо в подвале. Насыпьте в пустую емкость немного извести и залейте ее водой. Выделяющиеся пары уничтожат микробы и плесень, — такой совет приводит портал «Огород».

Способ 2:

Если в вашем погребе всегда влажно и вы уже измучились в борьбе с плесенью, насыпьте негашеную известь в ведра и расставьте их по углам вашего подвала или погреба. Этот мощнейший адсорбент будет регулировать уровень влажности не хуже современной системы вентиляции.

Регулярно проверяйте состояние погреба или подвала, особенно в дождливый сезон, и время от времени меняйте известь на свежую. При работе с негашеной известью следует соблюдать осторожность. Используйте перчатки и защитные очки, чтобы избежать раздражения кожи и глаз.

Какие еще адсорбенты помогают от плесени

  • Силикагель. Силикагель — это один из самых известных адсорбентов. Его можно найти в небольших пакетиках в упаковках с новыми товарами, например, с обувью. Он поглощает влагу и предотвращает образование плесени.
  • Активированный уголь. Это еще один универсальный адсорбент. Он отлично справляется с запахами и может впитывать влагу. Его можно расположить в мешочках по углам помещения.
  • Бентонитовая глина. Этот природный минерал не только впитывает влагу, но и является отличным средством для борьбы с плесенью. Его можно рассыпать по углам подвала или погреба.
  • Зола. Древесная зола также обладает адсорбирующими свойствами. Она помогает уменьшить влажность и может использоваться в комбинации с негашеной известью.
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Как еще бороться с сыростью и плесенью

Кроме негашеной извести и других адсорбентов можно воспользоваться и другими методами. Например, установить в погребе или подвале систему вентиляции, чтобы обеспечить постоянный приток воздуха.

Для этого нужно создать так называемые продухи, то есть сделать небольшие отверстия по всему погребу. Их площадь определяется исходя из площади самого помещения. Обычно соотношение составляет 1:400, — советуют эксперты портала «Новый очаг».

Однако такие работы, скорее всего, придется отложить до лета. Также популярностью у дачников пользуются автоматические осушители воздуха. Кроме того, проверьте, нет ли протечек в трубах, которые проходят в вашем подвале, и заделайте все трещины.

Не откладывайте решение проблемы. Овощи, которые хранятся в условиях повышенной влажности, могут начать гнить. А из-за плесени употреблять их в пищу может быть просто опасно.

Ранее эксперты рассказали о трех действенных способах избавления от плесени в доме или квартире.

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