Плесень и сырость в погребе возьмите под контроль: простой метод с негашеной известью

Очистите подвал или погреб от всего лишнего. Убедитесь, что все поверхности свободны от грязи и плесени. Рассыпьте негашеную известь равномерно по поверхности пола и стен — обычно достаточно 1-2 сантиметров слоя. Закройте все окна и двери на несколько дней, чтобы известь могла подействовать. Через 4-5 дней, когда известь впитает влагу, уберите остатки и проверьте уровень влажности с помощью гигрометра. Этот способ можно использовать, если сырость в подвале или погребе — временное явление.