Погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей

Posted 2 декабря, 14:18
Published 2 декабря, 14:18
Modified 2 декабря, 14:20
Updated 2 декабря, 14:20
Погоду в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь можно назвать комфортной. Редакция TagilCity.ru изучила долгосрочные прогнозы погоды на сервисах Яндекс.Погоды и Gismeteo.
Прогнозы Яндекса таковы: в канун Нового года температура воздуха составит -6-7, в последний день уходящего года похолодает на два градуса. Утром 1 января приморозит до -11. Пока осадков не ожидается, но за месяц прогнозы могут измениться.
Gismeteo в долгосрочной перспективе обещает в конце декабря стабильность: с 24 декабря по 5 января температура воздуха будет варьироваться от -10 до -12. В канун праздничной ночи возможен снег, 31 декабря ожидается переменная облачность и тоже вероятны осадки. Новый год начнется с пасмурной погоды.
Ранее стало известно, что 3 декабря в Нижнем Тагиле ветер усилится до штормового.