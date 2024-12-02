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Posted 2 декабря, 14:18

Published 2 декабря, 14:18

Modified 2 декабря, 14:20

Updated 2 декабря, 14:20

Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет теплой и бесснежной

Погода в новогоднюю ночь в Нижнем Тагиле порадует жителей

2 декабря 2024, 14:18
Фото: tagilcity.ru.

Новогодняя ночь в Нижнем Тагиле будет теплой и бесснежной

Сюжет
Новый год
Погода в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь обещает быть комфортной. Метеорологические сервисы трескучих морозов не прогнозируют.

Погоду в Нижнем Тагиле в новогоднюю ночь можно назвать комфортной. Редакция TagilCity.ru изучила долгосрочные прогнозы погоды на сервисах Яндекс.Погоды и Gismeteo.

Прогнозы Яндекса таковы: в канун Нового года температура воздуха составит -6-7, в последний день уходящего года похолодает на два градуса. Утром 1 января приморозит до -11. Пока осадков не ожидается, но за месяц прогнозы могут измениться.

Gismeteo в долгосрочной перспективе обещает в конце декабря стабильность: с 24 декабря по 5 января температура воздуха будет варьироваться от -10 до -12. В канун праздничной ночи возможен снег, 31 декабря ожидается переменная облачность и тоже вероятны осадки. Новый год начнется с пасмурной погоды.

Ранее стало известно, что 3 декабря в Нижнем Тагиле ветер усилится до штормового.

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#Александра Никитская#Общество#Нижний Тагил#Новый год#Погода#Прогноз погоды#Метеорологи#Метеорологические условия#Екатеринбург
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