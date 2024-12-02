Полиция Свердловской области пресекла деятельность подпольного алкогольного цеха

Posted 2 декабря, 15:45
Published 2 декабря, 15:45
Modified 2 декабря, 15:47
Updated 2 декабря, 15:47
Сотрудники полиции Екатеринбурга во время рейда накрыли подпольный цех по производству алкогольных напитков.
Операция по пресечению преступной деятельности была проведена в ноябре 2024 года благодаря поддержке коллег из правоохранительной системы Курганской области.
Нелегальное производство спиртного находилось в поселке в черте Екатеринбурга. В гараже полицейские нашли оборудование для розлива алкоголя, а также около двух тысяч бутылок без обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, сообщается на официальном сайте МВД России. По данным правоохранителей, готовая продукция хранилась в гаражном боксе. Изъятая продукция оценивается в полмиллиона рублей.
Подозреваемый — 41-летний житель Екатеринбурга, но, по данным следствия, он действовал не один.
Следственные органы МВД региона возбудили уголовное дело о производстве продукции без маркировки. Виновным в совершении преступления грозит до 6 лет лишения свободы.
Полицейские ищут каналы сбыта опасного алкоголя.
Ранее в Екатеринбурге медицинским персоналом больницы №7 была пресечена попытка передачи пациентке наркотических веществ.