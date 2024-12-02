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Posted 2 декабря, 15:45

Published 2 декабря, 15:45

Modified 2 декабря, 15:47

Updated 2 декабря, 15:47

Полиция Свердловской области накрыла подпольный алкогольный цех

Полиция Свердловской области пресекла деятельность подпольного алкогольного цеха

2 декабря 2024, 15:45
Фото: 1MI.

Полиция Свердловской области накрыла подпольный алкогольный цех

Правоохранители Свердловской области обнаружили и пресекли деятельность подпольного цеха по производству алкогольных напитков. Полицейским помогли коллеги из Кургана.

Сотрудники полиции Екатеринбурга во время рейда накрыли подпольный цех по производству алкогольных напитков.

Операция по пресечению преступной деятельности была проведена в ноябре 2024 года благодаря поддержке коллег из правоохранительной системы Курганской области.

Нелегальное производство спиртного находилось в поселке в черте Екатеринбурга. В гараже полицейские нашли оборудование для розлива алкоголя, а также около двух тысяч бутылок без обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, сообщается на официальном сайте МВД России. По данным правоохранителей, готовая продукция хранилась в гаражном боксе. Изъятая продукция оценивается в полмиллиона рублей.

Подозреваемый — 41-летний житель Екатеринбурга, но, по данным следствия, он действовал не один.

Следственные органы МВД региона возбудили уголовное дело о производстве продукции без маркировки. Виновным в совершении преступления грозит до 6 лет лишения свободы.

Полицейские ищут каналы сбыта опасного алкоголя.

Ранее в Екатеринбурге медицинским персоналом больницы №7 была пресечена попытка передачи пациентке наркотических веществ.

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#Александра Никитская#Общество#Свердловская область#Алкоголь#Полицейские#Рейд#Расследование#Екатеринбург#Подпольный цех
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