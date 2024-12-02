Полиция Свердловской области пресекла деятельность подпольного алкогольного цеха

Нелегальное производство спиртного находилось в поселке в черте Екатеринбурга. В гараже полицейские нашли оборудование для розлива алкоголя, а также около двух тысяч бутылок без обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, сообщается на официальном сайте МВД России. По данным правоохранителей, готовая продукция хранилась в гаражном боксе. Изъятая продукция оценивается в полмиллиона рублей.