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Posted 2 декабря, 11:13

Published 2 декабря, 11:13

Modified 2 декабря, 11:15

Updated 2 декабря, 11:15

Прокуратура Свердловской области требует от Минздрава купить лекарство ребенку

Прокуратура Свердловской области требует от Минздрава лекарство для больной девочки

2 декабря 2024, 11:13
Фото: 1MI.

Прокуратура Свердловской области требует от Минздрава купить лекарство ребенку

В Свердловской области прокуратура обязывает региональный Минздрав приобрести больному подростку лекарство. Девочка без лечения может умереть.

В Свердловской области органы прокуратуры потребовали от регионального Министерства здравоохранения соблюдения требований закона.

Надзорное ведомство требует от Минздрава купить лекарство 17-летней жительнице Невьянска, у которой диагностировано серьезное заболевание.

Без лечения девочка с инвалидностью может умереть.

Препарат, который необходим подростку, не зарегистрирован на территории РФ, однако после отказа Минздрава Свердловской области в выдаче лекарства прокуратура региона обратилась в городской суд Невьянска. Фемида потребовала от ведомства обеспечить пациентку необходимым лекарственным препаратом. Он должен быть куплен за деньги из областной казны, сообщает прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ближайшее время начнется судебное разбирательство по уголовному делу о ДТП с электросамокатом.

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#Александра Никитская#Общество#Прокуратура#Дети#Лечение#Здравоохранение#Минздрав#Дети-инвалиды#Екатеринбург
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