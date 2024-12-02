Прокуратура Свердловской области требует от Минздрава лекарство для больной девочки

Posted 2 декабря, 11:13
Published 2 декабря, 11:13
Modified 2 декабря, 11:15
Updated 2 декабря, 11:15
В Свердловской области органы прокуратуры потребовали от регионального Министерства здравоохранения соблюдения требований закона.
Надзорное ведомство требует от Минздрава купить лекарство 17-летней жительнице Невьянска, у которой диагностировано серьезное заболевание.
Без лечения девочка с инвалидностью может умереть.
Препарат, который необходим подростку, не зарегистрирован на территории РФ, однако после отказа Минздрава Свердловской области в выдаче лекарства прокуратура региона обратилась в городской суд Невьянска. Фемида потребовала от ведомства обеспечить пациентку необходимым лекарственным препаратом. Он должен быть куплен за деньги из областной казны, сообщает прокуратура региона.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в ближайшее время начнется судебное разбирательство по уголовному делу о ДТП с электросамокатом.