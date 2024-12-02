Прокуратура Свердловской области требует от Минздрава лекарство для больной девочки

Препарат, который необходим подростку, не зарегистрирован на территории РФ, однако после отказа Минздрава Свердловской области в выдаче лекарства прокуратура региона обратилась в городской суд Невьянска. Фемида потребовала от ведомства обеспечить пациентку необходимым лекарственным препаратом. Он должен быть куплен за деньги из областной казны, сообщает прокуратура региона.