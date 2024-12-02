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Posted 2 декабря, 10:25

Published 2 декабря, 10:25

Modified 2 декабря, 10:27

Updated 2 декабря, 10:27

Пьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенка

Пьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенка

2 декабря 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 21-летний местный житель, катавшийся на самокате, сбил восьмилетнего ребенка на улице Бебеля. Инцидент произошел 13 июня 2024 года.

Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, взял в аренду электросамокат и поехал на нем по тротуару вместе с пассажиром. В какой-то момент он наехал на восьмилетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

У ребенка оказался сложный перелом левой ноги. В отношении самокатчика возбудили уголовное дело. После окончания следствия материалы передали в суд.

Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил женщину с коляской.

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