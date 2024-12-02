Пьяный самокатчик в Екатеринбурге обвиняется в наезде на 8-летнего ребенка

Posted 2 декабря, 10:25
Published 2 декабря, 10:25
Modified 2 декабря, 10:27
Updated 2 декабря, 10:27
Молодой человек, будучи в нетрезвом состоянии, взял в аренду электросамокат и поехал на нем по тротуару вместе с пассажиром. В какой-то момент он наехал на восьмилетнего мальчика, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
У ребенка оказался сложный перелом левой ноги. В отношении самокатчика возбудили уголовное дело. После окончания следствия материалы передали в суд.
Напомним, 18 ноября 2024 года в Екатеринбурге водитель автомобиля сбил женщину с коляской.