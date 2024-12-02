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Posted 2 декабря, 09:26

Published 2 декабря, 09:26

Modified 2 декабря, 09:38

Updated 2 декабря, 09:38

В ГУФСИН Свердловской области опровергают переполненность СИЗО

СИЗО Свердловской области переполнены: в ГУФСИН информацию опровергают

2 декабря 2024, 09:26
Фото: 1MI.

В ГУФСИН Свердловской области опровергают переполненность СИЗО

СМИ сообщают, что следственные изоляторы в Свердловской области переполнены. В пресс-службе ГУФСИН превышение лимита опровергают.

В Свердловской области переполнены следственные изоляторы, сообщают различные СМИ. В пресс-службе ФСИН информацию о превышении лимита опровергают.

О том, что в камерах СИЗО в регионе находятся по 20 человек при допустимой наполняемости по 4 человека, пишет URA.RU со ссылкой на свои источники. Также есть неподтвержденная информация о том, что в одной камере могут находиться как впервые осужденные, так и рецидивисты, что запрещено правилами.

Пресс-служба регионального ГУФСИН опровергает информацию.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту попытки передачи наркотических веществ в одну из больниц Екатеринбурга.

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#Александра Никитская#Общество#Колония#СИЗО#Осужденные#ФСИН#Екатеринбург
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