СИЗО Свердловской области переполнены: в ГУФСИН информацию опровергают

Posted 2 декабря, 09:26
Published 2 декабря, 09:26
Modified 2 декабря, 09:38
Updated 2 декабря, 09:38
В Свердловской области переполнены следственные изоляторы, сообщают различные СМИ. В пресс-службе ФСИН информацию о превышении лимита опровергают.
О том, что в камерах СИЗО в регионе находятся по 20 человек при допустимой наполняемости по 4 человека, пишет URA.RU со ссылкой на свои источники. Также есть неподтвержденная информация о том, что в одной камере могут находиться как впервые осужденные, так и рецидивисты, что запрещено правилами.
Пресс-служба регионального ГУФСИН опровергает информацию.
Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту попытки передачи наркотических веществ в одну из больниц Екатеринбурга.