СИЗО Свердловской области переполнены: в ГУФСИН информацию опровергают

О том, что в камерах СИЗО в регионе находятся по 20 человек при допустимой наполняемости по 4 человека, пишет URA.RU со ссылкой на свои источники. Также есть неподтвержденная информация о том, что в одной камере могут находиться как впервые осужденные, так и рецидивисты, что запрещено правилами.