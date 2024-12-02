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Posted 2 декабря, 09:33

Published 2 декабря, 09:33

Modified 2 декабря, 09:35

Updated 2 декабря, 09:35

Сочный зеленый лук едим круглый год: выращиваем дома без лишних хлопот и фитоламп

Сочный зеленый лук едим круглый год: выращиваем дома без лишних хлопот и фитоламп

2 декабря 2024, 09:33
Фото: Photo by Sam Lu on Unsplash.
Рубрика
Еда и напитки
Зимой зелень в магазинах стоит дорого, да и ее качество оставляет желать лучшего. Вот почему многие россияне выращивают дома зеленый лук и всю зиму едят свежие витамины. С задачей справятся даже люди без опыта.

Выращивание лука на перо — это не только простой, но и увлекательный процесс. К этому занятию можно привлечь детей, которые будут с удовольствием наблюдать за тем, как пробиваются зеленые росточки.

Для выращивания на перо подойдут луковички небольшого размера весом от 20 до 50 граммов. Выбирайте свежие и здоровые луковицы без повреждений и гнили. Можно использовать различные контейнеры: пластиковые или керамические горшки, пластиковые коробки или даже старые кастрюли — главное, чтобы в них были отверстия для дренажа.

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Используйте универсальный грунт для комнатных растений или специальный грунт для овощей. Если хотите, можете смешать землю с перегноем или компостом, чтобы обеспечить растения полноценным комплексом питательных веществ.

Обрежьте верхушки луковиц, чтобы стимулировать рост зелени. Удалите сухие чешуйки. Замочите луковицы в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 2–3 часа для активации роста, — советует агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина.

Далее нужно посадить луковицы в почву таким образом, чтобы верхушки оставались над уровнем грунта, а сама луковица была бы наполовину погружена в землю. Размещайте луковицы на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы они могли свободно расти. На первом этапе нужно убрать контейнер в теплое и затемненное место, чтобы овощ укоренился — обычно на это уходит 7-10 дней.

Поливать луковицы нужно умеренно, однако почва должна быть всегда немного влажной. Но если залить контейнер, то у луковиц начнут гнить корни. Также нужно учитывать, что это растение любит свет, поэтому после укоренения поставьте контейнер на самый светлый подоконник. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы.

Зеленый лук, выращенный в домашних условиях, богат витаминамиЗеленый лук, выращенный в домашних условиях, богат витаминами
Зеленый лук, выращенный в домашних условиях, богат витаминами. Фото: Photo by Sorin Gheorghita on Unsplash

Оптимальная температура для роста лука — 18-25 градусов Цельсия. Следите за тем, чтобы в помещении не было слишком холодно.

Лук на перо готов к сбору через 2-4 недели после посадки, когда перья достигают высоты 20-30 см. Остригайте их острыми ножницами, оставляя немного лука верхушки, чтобы они могли продолжить расти. Некоторые луковицы могут дать новый рост после срезки — просто продолжайте ухаживать за оставшейся частью.

Выращивание лука на перо в домашних условиях — это отличный способ получить свежую зелень даже зимой.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Солнце#Выращивание#Грунт#Лук#Витамины#Полив#КЦ#Еда и напитки#Корни
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