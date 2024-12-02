Сочный зеленый лук едим круглый год: выращиваем дома без лишних хлопот и фитоламп

Далее нужно посадить луковицы в почву таким образом, чтобы верхушки оставались над уровнем грунта, а сама луковица была бы наполовину погружена в землю. Размещайте луковицы на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы они могли свободно расти. На первом этапе нужно убрать контейнер в теплое и затемненное место, чтобы овощ укоренился — обычно на это уходит 7-10 дней.