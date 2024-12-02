Сочный зеленый лук едим круглый год: выращиваем дома без лишних хлопот и фитоламп

Posted 2 декабря, 09:33
Published 2 декабря, 09:33
Modified 2 декабря, 09:35
Updated 2 декабря, 09:35
Выращивание лука на перо — это не только простой, но и увлекательный процесс. К этому занятию можно привлечь детей, которые будут с удовольствием наблюдать за тем, как пробиваются зеленые росточки.
Для выращивания на перо подойдут луковички небольшого размера весом от 20 до 50 граммов. Выбирайте свежие и здоровые луковицы без повреждений и гнили. Можно использовать различные контейнеры: пластиковые или керамические горшки, пластиковые коробки или даже старые кастрюли — главное, чтобы в них были отверстия для дренажа.
Используйте универсальный грунт для комнатных растений или специальный грунт для овощей. Если хотите, можете смешать землю с перегноем или компостом, чтобы обеспечить растения полноценным комплексом питательных веществ.
Обрежьте верхушки луковиц, чтобы стимулировать рост зелени. Удалите сухие чешуйки. Замочите луковицы в теплой воде или слабом растворе марганцовки на 2–3 часа для активации роста, — советует агроном из Башкирии Эльвира Абдуллина.
Далее нужно посадить луковицы в почву таким образом, чтобы верхушки оставались над уровнем грунта, а сама луковица была бы наполовину погружена в землю. Размещайте луковицы на расстоянии 5-7 см друг от друга, чтобы они могли свободно расти. На первом этапе нужно убрать контейнер в теплое и затемненное место, чтобы овощ укоренился — обычно на это уходит 7-10 дней.
Поливать луковицы нужно умеренно, однако почва должна быть всегда немного влажной. Но если залить контейнер, то у луковиц начнут гнить корни. Также нужно учитывать, что это растение любит свет, поэтому после укоренения поставьте контейнер на самый светлый подоконник. Если света недостаточно, можно использовать фитолампы.
Оптимальная температура для роста лука — 18-25 градусов Цельсия. Следите за тем, чтобы в помещении не было слишком холодно.
Лук на перо готов к сбору через 2-4 недели после посадки, когда перья достигают высоты 20-30 см. Остригайте их острыми ножницами, оставляя немного лука верхушки, чтобы они могли продолжить расти. Некоторые луковицы могут дать новый рост после срезки — просто продолжайте ухаживать за оставшейся частью.
Выращивание лука на перо в домашних условиях — это отличный способ получить свежую зелень даже зимой.
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