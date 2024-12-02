Суд в Екатеринбурге вынес приговор педофилу

Posted 2 декабря, 15:04
Published 2 декабря, 15:04
Modified 2 декабря, 15:06
Updated 2 декабря, 15:06
Областной суд Свердловской области вынес приговор мужчине, которого признали виновным в насилии над детьми.
В уголовном деле изначально фигурировали 6 эпизодов, однако вина доказана в двух изнасилованиях. Жертвами стали несовершеннолетние.
Фемида постановила, что за преступные деяния педофил должен 18 лет провести в колонии строгого режима, а также выплатить каждой из двух жертв 1,5 миллиона рублей, сообщает URA.RU. Осужденный также лишен права на 15 лет работать в областях, связанных с воспитанием детей.
Ранее стало известно о случае изнасилования ребенка в Екатеринбурге. Мигранта задержали по горячим следам.