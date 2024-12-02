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Posted 2 декабря, 15:04

Published 2 декабря, 15:04

Modified 2 декабря, 15:06

Updated 2 декабря, 15:06

Свердловский суд вынес приговор педофилу за изнасилование двоих детей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор педофилу

2 декабря 2024, 15:04
Фото: 1MI.

Свердловский суд вынес приговор педофилу за изнасилование двоих детей

Суд Екатеринбурга огласил приговор мужчине, признанному виновным в двух изнасилованиях. Сначала в деле фигурировали 6 эпизодов.

Областной суд Свердловской области вынес приговор мужчине, которого признали виновным в насилии над детьми.

В уголовном деле изначально фигурировали 6 эпизодов, однако вина доказана в двух изнасилованиях. Жертвами стали несовершеннолетние.

Фемида постановила, что за преступные деяния педофил должен 18 лет провести в колонии строгого режима, а также выплатить каждой из двух жертв 1,5 миллиона рублей, сообщает URA.RU. Осужденный также лишен права на 15 лет работать в областях, связанных с воспитанием детей.

Ранее стало известно о случае изнасилования ребенка в Екатеринбурге. Мигранта задержали по горячим следам.

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#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Суд#Уголовное дело#Изнасилование#Екатеринбург
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