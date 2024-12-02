Суд в Екатеринбурге вынес приговор педофилу

Фемида постановила, что за преступные деяния педофил должен 18 лет провести в колонии строгого режима, а также выплатить каждой из двух жертв 1,5 миллиона рублей, сообщает URA.RU. Осужденный также лишен права на 15 лет работать в областях, связанных с воспитанием детей.