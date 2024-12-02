Свердловский боец СВО перестал получать выплаты из-за признания его беглецом

Posted 2 декабря, 12:35
Published 2 декабря, 12:35
Modified 2 декабря, 12:37
Updated 2 декабря, 12:37
Боец перестал получать выплаты, находясь в зоне СВО. Об этом рассказал депутат Максим Иванов со ссылкой на информацию от сестры бойца.
По словам депутата при разбирательстве выяснилось, что действительно была проблема. Его по ошибке признали самовольно оставившим часть.
По словам Иванова, боец в кратчайшие сроки смог доказать, что участвует в спецоперации и сейчас находится в зоне боевых действий. Средства, которые ему задолжали, возместят уже в текущем месяце.
Напомним, участникам СВО до 4 млн рублей увеличены выплаты за ранение.